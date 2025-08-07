Helena Prestes e Javier Martinez starebbero vivendo un nuovo momento di crisi: l'indiscrezioni arriva direttamente dal loro staff

Non si spengono i riflettori su Helena Prestes e Javier Martinez, che anzi continuano a tenere alta l’attenzione dei fan sulla loro storia d’amore. D’altronde, da quando il Grande Fratello è finito, non sono mancati stravolgimenti nella loro relazione. Nelle ultime settimane si è parlato prima di rottura, poi di tradimento, poi ancora di una possibile gravidanza per la modella brasiliana, eppure nessuna di queste notizie si è poi rivelata vera. Recentemente si è però diffusa una nuova indiscrezione, che vorrebbe la coppia in crisi.

È Amedeo Venza ad averla lanciata. Secondo l’esperto di gossip, la coppia starebbe vivendo un periodo complicato e, dunque, di crisi. Si tratterebbe di una notizia affidabile, ha tenuto a precisare Venza, perché riportata da qualcuno dello staff dei due ex gieffini.

Helena Prestes e Javier Martinez, cosa ha scatenato la nuova crisi della coppia dopo il Grande Fratello

La relazione di Helena Prestes e Javier Martinez starebbe, dunque, vivendo l’ennesimo scossone. La coppia sarebbe in un momento di forte difficoltà che, a quanto pare, non è però irrecuperabile. A causare la crisi sarebbero delle continue liti tra Helena e Javier, tuttavia scaturite sempre da motivazioni futili. È proprio il fatto che si tratti di cose di poco conto a portare ad allontanare l’ipotesi di una imminente rottura per la coppia, essendo tali intoppi superabili. Tuttavia, bisognerà capire se si tratta soltanto di una fase passeggera o se c’è il pericolo che questo momento diventi qualcosa di più importante e dunque difficile da superare. È chiaro che questi continui alti e bassi della coppia allarmano i fan che seguono questa storia d’amore sin dai suoi esordi nella Casa del Grande Fratello.

