Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati. Sono passati circa due mesi dalla fine del Grande Fratello e la storia tra i due procede a gonfie vele. La coppa è infatti reduce da un weekend a Capri, dove hanno unito lavoro e relax per passare alcuni giorni insieme. Sui social hanno condiviso diverse foto e video, ritrendosi tra effusioni romantiche e dediche. In particolare, Javier ha condiviso una tenera foto della fidanzata, scrivendo come didascalia : “Un luogo magico con una persona speciale“.

Beatrice Luzzi criticata dai fan di Helena: "Ha coperto le bugie di Zeudi"/ Lei sbotta: "Pensate ad altro!"

Insieme a Capri, gli “Helevier” hanno colto l’occasione anche per visitare Napoli, scattando delle foto davanti al famoso murales di Diego Armando Maradona. Ma, come accennato precedentemente, i due sono sbarcati a Capri anche per dei motivi lavorativi. Helena e Javier hanno infatti partecipato ad evento che ha visto la presenza di altri ex concorrenti del GF, tra cui un loro vecchio “nemico”, ovvero Lorenzo Spolverato.

Helena Prestes ha litigato con la sorella Mariana per Javier Martinez?/ Via i segui sui social: dettagli

Helena Prestes e Javier Martinez: la reunion con Lorenzo Spolverato

Helena e Javier hanno trascorso un romantico weekend a Capri, mostrandosi molto uniti e affiatati. Ma, a movimentare l’atmosfera c’è stata la presenza di Lorenzo Spolverato, ex coinquilino al Grande Fratello, nonché protagonista di forti tensioni con la coppia. Ricordiamo che, all’inizio, Lorenzo ed Helena erano molti amici, con la brasiliana che si era particolarmente infatuata di lui. Tuttavia, dopo l’inizio della sua storia con Shaila Gatta, il modello si era allontanato da lei. Da allora, i rapporti tra i due sono precipitati, passando ad essere veri e propri nemici.

Javier Martinez: "Helena Prestes? Sto pensando alla proposta di matrimonio"/ La prima "luna di miele"

Allo stesso modo, anche tra Lorenzo e Javier i rapporti sono stati tutt’altro che distesi. I due, infatti, sono stati gli storici antagonisti maschili dell’edizione del GF. Dopo l’inizio della relazione tra Javier ed Helena, l’argentino ha più volte mostrato segni di gelosia nei confronti di Spolverato, arrivando persino a discutere con la stessa Helena. Dunque, com’è andato l’attesi incontro, due mesi dopo la fine del reality? A quanto pare, i tre si sono ignorati per tutto il weekend, evitando ogni interazione e godendosi separatamente la vacanza a Capri.