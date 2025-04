Helena Prestes e Javier Martinez, come procede la storia d’amore dopo il Grande Fratello

Sono trascorsi due mesi dall’inizio della relazione e poco più di una settimana da quando lei è uscita dalla casa del Grande Fratello e oggi Helena Prestes e Javier Martinez sono diventati inseparabili. La storia d’amore tra Helena e Javier è nata gradatamente all’interno della casa dopo mesi in cui i due si sono supportati e, durante l’ultima settimana in cui sono stati separati con lei in casa e lui fuori, hanno cominciato a viversi nella quotidianità.

Da quando il Grande Fratello è finito, Javier e Helena sono a Milano, città in cui vive la modella brasiliana e dove Javier sta muovendo i primi passi nel mondo della fidanzata. Sui social, i due pubblicano tanti contenuti di coppia, ma oggi, a regalare novità sui due è il settimanale Chi.

Helena Prestes e Javier Martinez pizzicati così a Milano

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 aprile 2025, ha pubblicato le foto di Helena Prestes e Javier Martinez paparazzati a Milano insieme al cane della modella brasiliana. Tra baci, passeggiate mano nella mano e chiacchierate sulle panchine, Helena e Javier sono inseparabili e molto uniti. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto dal settimanale Chi, Helena e Javier sembrano molto presi l’uno dall’altra.

Durante le giornate milanese, tra un appuntamento e l’altro, i due si concedono anche aperitivi con gli amici. In particolare, la coppia sta frequentando soprattutto Federico Chimirri con cui entrambi hanno legato nella casa sin dal primo giorno di convivenza nella casa. Dopo due mesi insieme, dunque, la Prestes e il pallavolista argentino sono innamorati e sempre più sicuri di costruire un futuro insieme.