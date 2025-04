Helena Prestes e Javier Martinez sono stati senza dubbio due tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono fatti prima notare come concorrenti singoli, attirando particolarmente l’attenzione soprattutto a seguito del “quadrilatero” formatosi con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver avuto un flirt con entrambi, questi ultimi si sono poi fidanzati tra loro in Spagna. Tornati in Italia, hanno dato poi il via ad una dinamica di rivalità destinata a durare fino alla fine del programma. Nel frattempo, Helena ha iniziato a nutrire un interesse sempre più forte per Javier, il quale, dopo qualche tentennamento nei primi mesi, ha ricambiato i suoi sentimenti.

Helena e Javier sempre più innamorati dopo il Grande Fratello/ “Sei sempre con me”

Dallo scorso febbraio, infatti, i due fanno coppia fissa e stanno già progettando un futuro insieme. Una volta terminato il GF, hanno trascorso insieme le prime settimane fuori dalla Casa e, a quanto pare, starebbero già pensando di andare a vivere insieme. La loro storia continua ad appassionare migliaia di fan, che li seguono con entusiasmo, rendendoli una delle coppie più amata di quest’edizione del reality. Allo stesso tempo, però, non mancano gli haters, che commentano negativamente ogni loro mossa.

Helena Prestes ha smesso di seguire Antonella Fiordelisi? C'entra Shaila Gatta/ "Si è lamentata perché..."

Helena Prestes e Javier Martinez rispondono agli haters: cos’è successo

Da quando sono usciti dalla Casa più spiata d’Italia, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati travolti da un’ondata di affetto straordinaria, ma non solo. Se da un lato molti apprezzano la loro storia d’amore, dall’altro c’è chi mette in dubbio la loro sincerità, continuando a criticarli sui social. Tra gli haters più accaniti degli “Helevier” ci sono i fan di Zeudi Di Palma, nonché coloro che in passato avevano sostenuto l’amicizia speciale di Helena e Zeudi. Questi ultimi faticano ancora ad accettare la nuova relazione della brasiliana, continuando ad attaccarli anche fuori dalla Casa.

"Chi è la più sexy d'Italia?": polemica per un sondaggio condiviso da Helena Prestes/ C'entra Shaila Gatta

In particolare, Helena continua ad essere accusata di omofobia e bifobia, a causa di alcune frasi controverse rivolte all’ex Miss Italia in merito al suo orientamento sessuale. Di conseguenza, nelle ultime ore, la Prestes ha voluto rispondere ai detrattori, condividendo un video in cui balla insieme a Javier e scrivendo: “Noi mentre alcuni sono impegnati ad odiarti”. Inoltre, c’è chi ipotizza che la frecciatina lanciata dalla brasiliana non fosse rivolta solo agli haters, ma anche alcuni suoi ex coinquilini. Il motivo? Il video è stato pubblicato solo poche ore dopo l’inaspettata reunion tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, le sue due più grandi nemiche al Grande Fratello.