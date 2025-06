Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme o si sono lasciati? Ultimo gossip: “Lui ha un’altra”

Helena Prestes e Javier Martinez saranno ospiti di Verissimo-Le Storie nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 14 giugno 2025. Si tratta di una replica perché l’intervista è stata registrata e trasmessa nei mesi scorsi dopo l’uscita della coppia dalla Casa del Grande Fratello. In questi giorni, tuttavia, la coppia è finita al centro del gossip a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta, che ha rivelato che i due si sono visti e sentiti.

Da allora è esploso il gossip con uno scambio di accuse reciproche tra Carlo Motta ed Helena Prestes e si sono moltiplicati i rumors circa la possibile crisi tra la coppia. Ed adesso a lanciare l’ultimo rumor clamoroso ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, ha riportato una segnalazione che se vera sarebbe clamorosa: pare che Javier Martinez abbia un’altra donna, che vive a Macerate. La conferma sarebbe il fatto che il modello ed ex pallavolista argentino va spesso a Macerata. E non è tutto perché pare anche che Helena sia a conoscenza di tutto e che di comune accordo hanno deciso di non rivelare nulla per ora. Il condizionale è ovviamente d’obbligo perché si tratta di indiscrezioni non certe e verificate che vanno prese con le pinze.

“Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati ma fingono di stare insieme”: spunta la clamorosa indiscrezione

Insomma, stando alle dichiarazioni riportate da Deianira Marzano e dalla segnalazione a lei giunta, che ricordiamo va presa con le dovute cautele e per quello che è: puro rumors, Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati ma fingono di stare insieme. Solo pochi giorni fa, inoltre, la modella brasiliana ha rotto il silenzio rivelando come stavano le cose. Innanzitutto ha premesso che ama Javier Martinez e che nessuno potrà mai portarle via i bei momenti e tutto quello che hanno vissuto insieme, poi ha smentito categoricamente il tradimento rivelando che loro due sono felici e innamorati, ed a corredo di tutto ha postato una foto di loro due mano nella mano. Smentita dunque la crisi tra i duema a sorpresa a bollare come fake la loro relazione ci ha pensato Alfonso Signorini.