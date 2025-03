Helena Prestes sbotta contro Javier Martinez: lite in camera al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello di ieri sera ha lasciato strascichi significativi in Helena Prestes e Javier Martinez, che nel corso della notte hanno avuto un’accesa discussione in camera da letto, come mostra un video condiviso da diversi fan su X. Scottato dal riavvicinamento della modella a Lorenzo Spolverato, il pallavolista argentino ha stuzzicato la coinquilina chiedendole se, nel loro letto, volesse dormire sul lato rivolto verso il letto dello stesso Lorenzo: “Vuoi dormire da questo lato? Magari di qua ti fa più piacere dato che sei al suo fianco. Dai, ti faccio un favore io, dormi qua“.

Grande Fratello: chi è l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio? I sondaggi/ Colpo di scena

Stizzita dalla punzecchiatura di Javier, Helena replica: “Ma cos’è questa? Recitazione Javier? Stai recitando?“. Lui però la stronca, ancora scottato per quanto emerso in puntata: “Non sto recitando, è che non mi piace essere preso per il cu*o, che è diverso“. Poi, di fronte alle insistenze della modella che vede in questo suo comportamento una recitazione, ribatte altrettanto stizzito: “Va bene ok, sto recitando“.

Grande Fratello, Federico Chimirri attaccato dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non giudico la sessualità, ma..."

Javier Martinez contro Helena Prestes: “Devo farti l’elenco delle cose che non mi stanno bene?“

Helena Prestes è delusa dalla risposta di Javier Martinez e inizia a temere che il sentimento che prova per lei potrebbe non essere reale: “Prenderai conseguenza dei tuoi atti? Questo vuol dire che di me non te ne frega niente. Sei stato un bel bugiardo allora!“. Il pallavolista a quel punto si infuria e prosegue la lite nella notte al Grande Fratello: “Adesso la butti sotto questo punto di vista?“.

La modella è scottata dalle parole del compagno e lo accusa: “Se ti fregasse qualcosa di me, non avresti nemmeno pensato di dirmi una cosa del genere“. Un botta e risposta serrato e carico di tensione, con Javier che ribatte: “Devo farti io adesso l’elenco delle cose che non mi stanno bene?“. Helena, a quel punto, sbotta: “Mi hai cacciata dal tuo letto, non ti preoccupare!“.

Helena Prestes, crollo dopo lite con Javier al GF: "Non credo sia l'uomo giusto per me"/ "Non mi fido"