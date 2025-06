Helena Prestes e Javier Martinez sono usciti dalla casa del Grande Fratello più innamorati che mai e per settimane hanno dimostrato un’incredibile complicità sui social. Nell’ultimo periodo però il loro rapporto è stato alquanto chiacchierato a causa di una presunta crisi di coppia che starebbe mettendo la loro relazione a dura prova. Tutto è iniziato in seguito ad alcune rivelazioni di Carlo Motta, l’ex fidanzato della modella brasiliana, che ha fatto sapere ai fan di aver rivisto più volte la Prestes dopo il reality.

Javier Martinez ed Helena Prestes, da giorni al centro del gossip, non si sono più mostrati insieme sui social e questo ha fatto preoccupare non poco i loro tantissimi fan. In molti continuano a chiedersi cosa stia succedendo tra loro e sperano che i pettegolezzi non abbiano davvero provocato la fine della loro bellissima storia d’amore.

Nelle scorse ore la sorella dell’ex gieffina tramite le sue storie di Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez, nello scatto di famiglia appaiono felici e uniti. Vederli finalmente di nuovo insieme ha rassicurato non poco i loto affezionati fan, questi infatti continuano a sperare che i due si siano lasciati la crisi alle spalle.

Tra i due è davvero tornato il sereno? Nonostante lo scatto in molti hanno ancora dei dubbi perché il fatto che si siano mostrati insieme sui social non esclude che i due stiano ancora attraversando una delicata fase nel loro rapporto. Molti personaggi noti del mondo dello spettacolo quando sono in crisi preferiscono mantenere il più stretto riserbo e informare i loro fan solo dopo aver capito che piega far prendere al loro rapporto. Anche Helena Prestes e Javier Martinez stanno rimanendo in silenzio in attesa di fare chiarezza nel loro rapporto? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sulla loro relazione.

