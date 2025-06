Helena Prestes e Javier Martinez in crisi dopo il Grande Fratello?

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci di una presunta crisi in corso tra Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo il Grande Fratello la coppia ha consolidato il proprio legame, mostrandosi spesso affiatati ed innamoratissimi, tuttavia nell’ultimo periodo alcune indiscrezioni hanno fatto vacillare e non poco il proprio amore. A cominciare dall’ex fidanzato della modella, Carlo Motta, che avrebbe rivelato di aver trascorso del tempo insieme a lei nell’ultimo periodo, alimentando così le voci di un possibile tradimento di Helena ai danni di Javier.

La stessa modella è intervenuta per smentire tutto e confermare il suo amore per il pallavolista argentino, il quale non si è mai pronunciato a riguardo. Nonostante il terremoto di questi ultimi giorni, la coppia prosegue serenamente la propria storia d’amore e, proprio nelle ultime ore, sono stati pizzicati in dolce compagnia per le strade di Bologna; affiatati ed innamorati, si sono anche concessi qualche foto con i fan.

Helena Prestes e Javier Martinez “affiatati e sereni“: l’ultima indiscrezione

Tra Helena Prestes e Javier Martinez, dopo i giorni di tormenta e le voci di crisi, le cose sembrano procedere per il verso giusto e la loro storia d’amore non sembra affatto scalfita da quanto accaduto. A confermarlo non sono solo le foto di Bologna ma è anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha spiegato come stanno realmente le cose tra i due: “Tutto ok tra Helena e Javier: oggi a Bologna super affiatati e sereni. Un po’ scossi dallo schifo creato da gente vicino a loro, e che loro hanno prontamente allontanato“.

Una conferma, quella da parte dell’esperto di gossip, che ha rasserenato i fan degli “Helevier” che, in fondo, non hanno mai smesso di credere nel loro amore seppur giustamente preoccupati per le voci e le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni.