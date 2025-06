Helena Prestes e Javier Martinez verso la rottura?

Non si placano le voci intorno alla crisi che starebbero vivendo Helena Prestes e Javier Martinez che, dopo la rivelazione di Carlo Motta, l’ex fidanzato di Helena che ha svelato di averla rivista dopo il Grande Fratello, starebbero affrontando un momento di crisi. Il condizionale è d’obbligo perché sia Helena che Javier non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ma pare che la rivelazione di Carlo Motta e il messaggio con cui Helena lo ha difeso abbia provocato una crisi.

Helena Prestes indecisa tra Javier Martinez e Carlo Motta/ L'argentino in silenzio, lei parla e i fan s'infur

Ad aggiungere un nuovo capitolo alla presunta crisi della modella brasiliana e del pallavolista argentino è Deianira Marzano secondo cui i due non si parlerebbero più. “Io e Amdeo (Venza, ndr) abbiamo parlato con un ex gieffino e ci ha spiegato bene la situazione: Javier e Helena non si parlano più”, fa sapere l’esperta di gossip.

Ex fidanzato Helena Prestes, Carlo Motta, conferma frequentazione: è crisi con Javier Martinez/ "Forte lite"

Helena Prestes e Javier Martinez: la rivelazione di Deianira Marzano

L’indiscrezione riportata da Deianira Marzano su Helena Prestes continua con ulteriori dettagli sulla situazione. “Non si sono assolutamente bloccati ma non c’è dialogo. E’ saltata anche una vacanza che dovevano fare insieme e pure una cosa di lavoro. A lei non è andata giù che lui, prima di confrontarsi con lei, abbia parlato con altre persone (si riferisce a D’Anelli, ndr). E oltre alla cosa di Carlo, una persona in particolare ha raccontato a Javiercose su Helena del passato che non sono vere, e lui ci ha pure creduto”, fa sapere ancora la Marzano.

Anticipazioni Uomini e Donne stagione 2025/ Torna Ida Platano? Colpaccio su nuovo tronista del GF: chi è

Un’indiscrezione che va ad aggiungersi al video pubblicato da Biagio D’Anelli che, su Instagram, ha detto: “Ma voglio dirvi una cosa in esclusiva: ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. E’ un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.