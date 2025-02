Scoppia la passione tra Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello. Grazie alla prova in piscina vinta dalla brasiliana, i due si sono ritrovati da soli nel tugurio per passare una serata romantica tra sushi e musica. La cena è iniziata subito con l’ennesima dichiarazione di Javier, che ha brindato alla nuova storia con Helena facendole una promessa: “Io desidero veramente non deluderti mai, a noi!”. Il pallavolista pare ormai totalmente lanciato e ha intenzione di viversi senza freni questa conoscenza. Da lì, i due si sono avvicinati sempre di più, tra balli, abbracci e baci hot.

Vedere Javier così libero e senza freni ha sorpreso molti dato che, dopo la brusca fine della frequentazione con Shaila Gatta, era sempre apparso poco coinvolto con le altre ragazze della Casa. Dopo mesi di amicizia e riflessioni, invece, l’argentino ha capito di provare un sentimento forte per Helena. “È tutto bellissimo questo e anche tu. Io voglio te”, le ha detto mentre erano stesi sul divano accoccolati. Tuttavia, questa serata a lume di candela ha scatenato reazioni diverse tra gli spettatori: da un lato, c’è chi li ha trovati particolarmente affiatati; dall’altro, alcuni sono ancora più convinti che tra di loro manchi la passione.

Grande Fratello, serata a lume di candela tra Helena Prestes e Javier Martinez: cos’è successo

Nonostante l’atmosfera romantica, Javier Martinez ed Helena Prestes non sono riusciti a fare a meno di parlare del gioco. Addirittura, hanno iniziato a fare le loro previsioni riguardo chi potrebbero essere i finalisti di quest’edizione del Grande Fratello. Javier ha sempre immaginato la finale con sé stesso, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Con l’eliminazione dell’attore toscano, però, ha cambiato prospettiva ed è convinta che a giocarsi la vittoria saranno Lorenzo ed Helena. Al che, Helena si è indispettita, perdendo le staffe solo al pensiero che Spolverato possa andare in finale.

“Tu sei il volto femminile di quest’edizione e lui quello maschile, bisogna ammetterlo”, ha ribadito Javier, di fronte ad una Helena contrariata. Secondo la brasiliana, infatti, ad arrivare all’ultima puntata dovrebbero essere lei, Javier, Amanda Lecciso e Iago Garcia. Dopo queste piccole discussioni, i due sono tornati a scambiarsi effusioni, per poi dormire anche insieme. Non è chiaro se durante la notte sia successo effettivamente qualcosa tra di loro, ma alcuni fan degli “Helevier” sostengono di aver visto ‘movimenti strani‘ sotto le coperte. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa racconteranno i diretti interessati di quest’intima serata.