Si fa sempre un gran parlare di alcuni concorrenti del Grande Fratello anche se si è concluso mesi fa con buona pace di quei fan che avrebbero voluto che durasse ancora di più, ma in quel caso saranno accontentati dalla prossima stagione tv in poi. Si sta parlando, ovviamente, di Helena Prestes e Javier Martinez, che non stanno passando un bel periodo a causa delle ultime indiscrezioni lanciate dall’ex di lei.

Stando a quanto fa sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram “Helena e Javier stanno ancora insieme e non si sono lasciati, devono solo affrontare una scelta importante riguardo il cambio di agenzia di lui”. Ma perché il pallavolista avrebbe deciso di cambiare agenzia?

Helena Prestes e Javier Martinez stanno ancora insieme, ma la bufera deve ancora passare

A Deianira Marzano è stato riferito – quindi va presto tutto quanto con le dovute pinze – che “Javier starebbe valutando l’idea di lasciare la sua agenzia”, una scelta che non sembra essere stata accolta con entusiasmo. E questa decisione potrebbe portare “ad alimentare la figura di Carlo, anche solo per creare un po’ di tensione”.

Secondo l’esperta certe dinamiche non sarebbero del tutto casuali. Intanto Helena Prestes e Javier Martinez sono ancora insieme (si è sbilanciata Ilaria Galassi), anche se le indiscrezioni dell’ex di lei, Carlo Motta, ha solleticato soltanto i fan affamati di gossip, ma non ha fatto piacere ai diretti interessati, che avranno avuto i loro momenti di confronto e riflessione. I fan che hanno sempre tifato per il loro amore li hanno difesi, basta andare su X per farsi un’idea, ma c’è anche chi si è divertito a fare dell’ironia e a chiedere all’ex della modella di condividere nuovi scatti al fine di smascherare un ipotetico tradimento che però non sembra essere avvenuto.

