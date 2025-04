Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati dopo il Grande Fratello. Sono passati pochi giorni dalla fine della 18esima edizione del GF e, finalmente, gli “Helevier” stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. I due sono stati senza dubbio tra i protagonisti del reality, creando nel tempo un rapporto sempre più intenso. Inizialmente erano soltanto amici, anche se Helena non ha mai nascosto di provare un interesse nei suoi confronti. Javier, però, per molto tempo è rimasto titubante, desiderando solo un rapporto d’amicizia. Tuttavia, nel rush finale del programma, tutto è cambiato.

Zeudi Di Palma, raccolti 55mila euro dai fan: cosa farà ora l'ex gieffina/ Scoppia la polemica

L’argentino ha infatti confessato di essersi spesso tirato indietro per paura, ammettendo di essere innamorato di lei. Da lì, è nata una storia d’amore che ha conquistata migliaia di fan e che sta proseguendo a gonfie vele fuori dalla Casa. Dopo la finale, i due si sono divisi per poche ore per questioni lavorative. Nel giro di pochi giorni, però, Javier ha subito raggiunto la sua fidanzata a Milano, facendole una sorpresa e iniziando a conoscere il suo “mondo”. Il pallavolista, infatti, non vive nel capoluogo lombardo e, al momento, non è chiaro come gestiranno la distanza.

Helena Prestes, Tapiro d'oro dopo il secondo posto al Grande Fratello/ Stoccate a Zeudi e Lorenzo

Helena Prestes e Javier Martinez: momenti romantici fuori dalla Casa del Grande Fratello

In questi giorni, Helena Prestes e Javier Martinez stanno condividendo sui social i momenti della loro quotidianità, coinvolgendo i fan e rendendoli partecipi delle loro giornate. Non solo, gli “Helevier” sono stati anche beccati dai paparazzi di “Chi”, i quali hanno pubblicato degli scatti che hanno fatto impazzire dalla gioia i sostenitori della coppia. Nelle foto si vedono i due passeggiare insieme in un parco, accompagnati dal cane della brasiliana, mentre si scambiano abbracci e baci. Insomma, attimi di vita quotidiana immortalati dal giornale.

Helena Prestes sotto attacco dopo il Grande Fratello/ "Minacce dai fan di Alfonso D'Apice"

Sebbene siano trascorsi solo pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, sono in molti a credere in questo amore, convinti che sia una storia destinata a durare ancora a lungo. Insieme a loro, anche Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti stanno finalmente vivendo la loro relazione nella “vita reale”, così come Chiara Cainelli con Alfonso D’Apice e Giglio con Yulia Bruschi. Gli unici ad essersi lasciati ancor prima di lasciare la Casa più spiata d’Italia sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nonostante la loro sia stata la prima storia a nascere al GF, la ballerina ha deciso di non continuare la relazione lontano dalle telecamere, lasciando l’ormai ex fidanzato in diretta.