Helena Prestes e Javier Martinez, come procede la liaison dopo il Grande Fratello Vip? La convivenza mostra la dolcezza del rapporto.

Contro tutto e tutti, sia prima che dopo il protagonismo in tv: Helena Prestes e Javier Martinez rispediscono al mittente rumor e voci di crisi che nel tempo si sono alternati e si mostrano più uniti che mai. I gufi dovranno farsene una ragione; già ai tempi del Grande Fratello Vip in pochi credevano che una volta sbiadite le luci dei riflettori avrebbero avuto lunga vita insieme. Il tempo, però, per ora dà ragione alla coppia che intanto si racconta sui social, con parsimonia, e si gode lo step della convivenza senza subire le ingerenze di gossip e cronaca rosa.

Come procede la liaison tra Helena Prestes e Javier Martinez? I fan saranno ben felici di apprendere l’evoluzione del loro amore e dei binari felici che scandiscono il cammino dei due ex volti del Grande Fratello Vip. Poche settimane fa qualcuno aveva temuto per via della momentanea distanza tra i due; lei era tornata in Brasile per stare con la famiglia mentre lui era invece rimasto in Italia. Ora, in vista delle festività natalizie – come racconta Chi Magazine – si raccontano nuovamente insieme e più felici che mai.

Helena Prestes e Javier Martinez, buone notizie dalle ‘prove’ di convivenza

Tra foto di quotidianità, scatti che raccontano la semplicità del rapporto, Helena Prestes e Javier Martinez stanno superando brillantemente anche la prova della convivenza. Tutto procede per il meglio tra piccoli gesti e distanza dal contesto mediatico; questo è forse il segreto della liaison che prosegue a dispetto di chi avrebbe scommesso poco sul destino a rose e fiori.

“Ogni giorno riesci a sorprendermi”, ha scritto Helena Prestes sui social a corredo di una tenera foto che la vede stringere la mano del ‘suo’ Javier Martinez. “Con la tua dolcezza, la tua presenza”. Parole importanti e che racchiudono l’essenza del loro rapporto che i fan sperano possa durare ancora a lungo.

