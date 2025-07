Helena Prestes e Javier Martinez sembrano avere grandi progetti in vista. L’ultimo periodo non è stato dei più facili per la coppia, nata solo pochi mesi fa nella Casa del GF. Dopo essersi goduti i primi momenti di libertà fuori dal reality, infatti, è tornato a farsi vivo l’ex di Helena, Carlo Motta. A sorpresa, ha raccontato di essere rimasto in contatto con lei anche dopo la fine del programma, mostrando persino alcune foto recenti in cui sono insieme. Come se non bastasse, ha poi lasciato intendere che tra lui e Helena ci siano stati incontri più intimi.

Da lì, ovviamente, sono subito partite le voci di un presunto tradimento, smentite categoricamente da Helena, che ha sempre ribadito di amare Javier. Lui, invece, ha scelto il silenzio, evitando di commentare pubblicamente la vicenda e sparendo per un po’ dai social, per poi ricomparire proprio accanto alla Prestes. Nelle ultime settimane, infatti, gli “Helevier” sono tornati a mostrarsi insieme, più uniti e complici che mai, lasciandosi la crisi alle spalle.

Proposta di matrimonio in arrivo per Helena Prestes? Il presunto retroscena su Javier

Certo, anche se la crisi sembra ormai superata, tra Helena Prestes e Javier Martinez non mancano piccoli screzi. Negli ultimi giorni, infatti, i paparazzi di Chi Magazine li hanno beccati per le vie di Milano durante quella che sembrava una romantica passeggiata in bicicletta. A un certo punto, però, i due sono stati sorpresi in un breve battibecco. Ad ogni modo, non si trattava di nulla di grave, dato che, a giudicare dagli ultimi movimenti, sembrano avere davvero grandi progetti per il futuro. Secondo quanto riportato da LolloMagazine, infatti, fonti vicine alla coppia avrebbero parlato di una proposta di matrimonio “nell’aria”. Che Javier stia preparando qualcosa di speciale per la brasiliana? Chissà…