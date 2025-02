Pare essere finalmente scattato il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Dopo aver ripetuto per mesi di considerare Helena solo un’amica, nell’ultima settimana Javier ha cambiato completamente idea. Dopo il breve flirt con Zeudi Di Palma, si è avvicinato improvvisamente alla brasiliana, ammettendo di essere attratto anche da lei. Sebbene non sia ancora del tutto certo di voler iniziare una storia, sta poco a poco abbassando le difese con la sua coinquilina, in un modo che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile. Dopo la puntata, i due hanno avuto un lungo confronto, al termine del quale sembra essere arrivato il fatidico primo bacio.

Subito dopo la diretta, in realtà, Javier ed Helena hanno avuto una breve discussione. La brasiliana si è offesa perché lui non le aveva versato il vino per prima, un dettaglio insignificante che ha però scatenato uno screzio, risolto nel giro di pochi minuti. Da lì, i due hanno iniziato a chiacchierare sul dondolo, dove l’argentino si è praticamente dichiarato: “Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia. Poi, se io cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro che non so nascondere”. A quel punto, si sono nascosti nel plaid e si sono scambiati quello che, agli occhi di molti, è parso un vero e proprio bacio.

Grande Fratello, arriva il primo bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez: cos’è successo

Non è chiaro se tra Javier Martinez ed Helena Prestes sia realmente scattato un bacio in giardino. Ma, nel caso ci fossero dubbi, i due si sono poi spostati sul letto, lasciandosi andare a movimenti che lasciano spazio a poche interpretazioni. Nella notte, infatti, Helena ha raggiunto Javier nel suo letto e i due si sono rifugiati sotto le coperte. Nei video, si vede la “coppia” abbracciarsi e muoversi, spingendo molti spettatori a pensare che sia si siano finalmente baciati. Oltre ai gesti, anche l’audio sembra suggerire che il bacio ci sia effettivamente stato.

D’altro canto, c’è chi invece è convinto che Javier fosse da solo nel letto e che, in realtà, questo atteso bacio non sia mai avvenuto. Insomma, bisognerà aspettare la versione dei diretti interessati per sapere la verità. Nel caso si siano realmente baciati, sembra improbabile che Helena riesca a restare in silenzio e tenere per sé un evento così importante, soprattutto considerando la cotta che ha per l’argentino da mesi. Una cosa è certa: i fan degli “Helevier” sono al settimo cielo e non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la loro storia al Grande Fratello.