Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi dopo il Grande Fratello: la vacanza in Egitto

Belli, complici ed innamoratissimi: il Grande Fratello ha fatto decisamente del bene a Helena Prestes e Javier Martinez che, conosciutisi nella Casa più spiata d’Italia, ormai non si lasciano più un secondo. La coppia è molto affiatata e ha proseguito la frequentazione dopo la fine del reality, lontano dalle telecamere, consolidando la propria relazione giorno dopo giorno a dispetto delle recenti voci di una presunta crisi in corso, mai realmente confermate dai diretti interessati.

La coppia sogna un futuro radioso davanti ai propri occhi e hanno in comune importanti progetti di vita, come una famiglia e l’ipotesi di convolare a nozze. In un’intervista di coppia rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 21 maggio 2025, i due ex gieffini hanno raccontato la loro recente vacanza in Egitto, dove si sono goduti il mare cristallino e i paesaggi esotici propri di quella terra, concedendosi un po’ di relax e momenti di intimità.

Helena Prestes e Javier Martinez sognano il matrimonio: “Deve ancora arrivare la proposta“

Helena Prestes e Javier Martinez, nel corso dell’intervista, hanno parlato della solidità della loro storia d’amore non nascondendo il desiderio di costruire qualcosa di importante nel loro futuro. Si parla infatti dell’ipotesi matrimonio, con la modella brasiliana che attende il grande passo da parte del fidanzato: “Deve ancora arrivare la proposta“. Il pallavolista ha poi aggiunto: “Cosa che, ogni tanto, mi passa per la testa“.

L’ipotesi matrimonio non sembra poi così remota per la coppia, con Javier che ha ammesso di averci più volte pensato. In attesa della fatidica proposta di nozze, i due ex gieffini si godono la loro romantica storia d’amore e ogni istante del loro presente, sognando un futuro radioso e ricco di felicità.

