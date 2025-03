Helena Prestes e Javier Martinez, come stanno le cose al Grande Fratello?

Attimi di tensione nella casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez, i due ex gieffini si sono confrontati nel reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. Il noto pallavolista ha fatto i conti con la modella e fidanzata nel programma Mediaset, Javier ha notato un po’ di malessere in Helena Prestes e non ha fatto molto per nascondere questo malcontento della ragazza, provando a scavare dentro di lei. Javier Martinez ha domandato se qualche volta Helena abbia dubitato di lui nel corso degli ultimi mesi.

La ragazza risponde di sì, ma si tratta di episodi precedenti all’inizio della loro storia. Ha riconosciuto, però, che il problema riguarda lei, visto che Helena è abituata a stare da sola, ma ciò non le ha impedito di ascoltare i suoi consigli. Javier si è detto pronto nel voler insegnare a Helena l’indifferenza, anche se non sembra appartenerle. Lo stesso non può dire di Javier Martinez, che non sembra essere disposto ad accettare i suoi suggerimenti e dunque la relazione potrebbe imbattersi in un ostacolo non indifferente.

Helena Prestes e Javier Martinez in crisi, il dubbio del gieffino

