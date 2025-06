Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati. Dopo una storia romantica finita su tutte le copertine, arriva oggi la conferma della crisi da due dettagli social che non lasciano pensare ad altro. Anche se al momento i due ex gieffini non hanno ancora confermato la rottura, alcune mosse su Instagram non lasciano ben sperare e fanno pensare a tutt’altro che una storia felice. Nelle ultime ore, una grande amica del pallavolista argentino ha fatto un gesto clamoroso che di certo lascia presagire che qualcosa non sta andando nel verso giusto.

Come sta Michele, il figlio di Paola Caruso?/ "Lesione del nervo sciatico, non ha sensibilità alla gamba"

Si tratta di Gessica Notaro, migliore amica di Javier che era entrata al Grande Fratello per sostenerlo e aiutarlo a trovare l’amore durante la scorsa edizione. L’ex protagonista di Ballando, ha deciso di togliere il segui a Helena Prestes. Cosa significa questa mossa? Sarà successo qualcosa di grave? In effetti i rumor delle scorse ore non lasciano ben sperare, dato che anche Carlo Motta – ex fidanzato della modella brasiliana – si era fatto sentire dicendo di aver visto in segreto Helena in tutti questi mesi in cui era la compagna ufficiale di Javier. Che colpaccio, eh?

Luca Sabbioni, chi è marito di Natasha Stefanenko/ La rivelazione hot della modella: "Voleva solo una cosa.."

Helena Prestes e Javier Martinez, la frase sospetta del pallavolista

Ancora non si sa se la causa di questa crisi risieda proprio nelle dichiarazioni di Carlo Motta, ma le parole dell’ex fidanzato potrebbero essere state la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella storia d’amore tra Javier e Helena Prestes. I fandom della coppia si sono subito allarmati vedendo quel mancato follow, un mattoncino che si aggiunge a tanti altri e che fa pensare che le cose non siano finite per il meglio. Ma non è tutto qui, anzi! Nelle ultime ore un gesto di Javier Martinez ha confermato ulteriormente le voci. Infatti, l’ex gieffino ha messo like ad un post contenente questa frase: “Io che realizzo che il mi ultimo atto d’amore sarà lasciarla andare e lasciarla felice con un altro“. Cosa avrà voluto dire?