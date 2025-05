Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati? L’ultimo avvistamento preoccupa i fan: dov’era la modella

Pare che Helena Prestes e Javier Martinez non se la stiano passando molto bene sotto il punto di vista amoroso, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni. Cos’è successo? In realtà non sta succedendo niente, ed è proprio questo che preoccupa i fan della coppia uscita dal Grande Fratello a fine marzo. I due non si fanno più vedere insieme e non solo, Helena Prestes in base alla segnalazione di una follower di Deianira Marzano, se la starebbe spassando con Dayane Mello.

Ecco cosa riporta il messaggio della sua seguace: “Helena con Dayane Mello al circo e Javier nelle Marche“, dice la fan, “su X i fan di coppia notano freddezza in lei“. Poi continua, rivelando che Helena Prestes non parla mai della coppia, e che anzi, a differenza del pallavolista argentino tende a non pubblicare le foto insieme a lui e quando le posta, le cancella immediatamente dopo. Segnali che uno dopo l’altro stanno portando il pubblico a pensare con sicurezza che la modella e Javier Martinez si siano lasciati. Ma è davvero così?

Helena Prestes e Javier Martinez, coppia al capolinea? Cos’hanno dichiarato i due gieffini

Fino a poche settimane fa pareva tutto il contrario. Addirittura, Javier Martinez aveva raccontato di essere pronto a formare una famiglia con Helena Prestes, mentre al momento si respira solo un grande gelo. I due, una volta usciti dal Grande Fratello si sono subito mobilitati per andare a vivere insieme a Milano e molto spesso venivano visti in giro per la città mano nella mano più innamorati che mai. Tante anche le apparizioni a Verissimo, dove rispetto agli altri concorrenti del reality hanno aggiornato passo dopo passo il pubblico sulla loro storia d’amore. Ma allora cosa sta succedendo? Al momento tutto tace, i diretti interessati non hanno detto ancora nulla, ma se i silenzi continuano Helena Prestes sarà costretta a dire tutto quanto.