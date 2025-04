Grande Fratello, Javier Martinez ed Helena Prestes: convivenza e matrimonio dopo il reality?

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello e non sono mancati i colpi di scena. Il retroscena più clamoroso riguarda il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con l’ex Velina che ha lasciato in diretta il suo fidanzato perché, a detta sua, le ha rovinato tutto il percorso e manipolata, è stato un amore ‘tossico’ e lei non vuole saperne nulla di lui. Se la coppia degli Shailenzo è già naufragata, la coppia degli Helevier continua il loro amore a gonfie vele e dopo il romantico incontro nella diretta di ieri adesso sembrerebbe che i due siano pronti ad andare a convivere ed addirittura sarebbe in vista un matrimonio.

Javier Martinez ed Helena Prestes si sposano dopo il Grande Fratello? A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano insieme ad Amadeo Venza. Stando a quanto riporta in una Instagram storie postata nelle scorse ore sembrerebbe che la modella brasiliana ed il pallavolista argentino siano pronti per il grande passo della convivenza ed addirittura lui abbia comprato un anello. “Javier tramite aiuto di agenzia e di persone vicine sta cercando casa per andare a vivere con la sua Helena! Tra l’altro avrebbe anche preso un anello per lei!“ riporta l’esperta di gossip aggiungendo che la fonte da cui è trapelata la notizia è super attendibile.



Helena Prestes e Javier Martinez si sposano dopo il Grande Fratello? Indiscrezioni e gossip acceso

Stando a voci e indiscrezioni sempre più insistenti, Helena Prestes e Javier Martinez si sposano dopo il Grande Fratello? In attesa di notizie ufficiali da parte dei diretti interessati, nella puntata di ieri dopo una settimana di lontananza Helena e Javier si sono rivisti. Nel corso della finale il pallavolista è rientrato in Casa per fare una romantica sorpresa e darle tutto il suo sostegno.



Javier riabbracciando la sua amata Helena le ha promesso: “Non permetterò mai più a nessuno di alzare la voce. Questo non succederà mai più fuori… Ti amo tantissimo” E subito dopo ha ammesso che la guarda ininterrottamente in televisione, e che un’eventuale vittoria del Grande Fratello sarebbe passata in secondo piano perché loro hanno già vinto il loro amore.