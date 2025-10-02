Helena Prestes e Javier Martinez pronti a sposarsi? La coppia del Grande fratello svela che presto ci sarà un grande annuncio.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a vivere la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello. Dopo aver trascorso il primo periodo a Milano, la coppia si è trasferita a Terni dove Javier ha ricominciato a giocare a pallavolo e dove Helena ha scelto di trasferirsi iniziando una convivenza. La modella brasiliana, tuttavia, continua a viaggiare per lavoro per poi tornare a Terni dove lei e il pallavolista argentino hanno deciso di stabilire la loro casa.

I progetti della coppia cominciano così a prendere forma come è stato annunciato in occasione della festa per i 30 anni di Chi,. Helena e Javier, infatti, hanno condiviso con i fan un piccolo segreto, lasciando intendere che ci siano novità importanti in arrivo. «Vi aspetto numerosi nel post che faremo», hanno annunciato scatenando il web che ha cominciato a pensare a varie ipotesi.

Helena Prestes e Javier Martinez: annuncio a Verissimo?

Dopo aver dato il via alla convivenza, di fronte alle parole di Helena Prestes e Javier Martinez, i fan hanno cominciato a pensare ad un matrimonio imminente. Del resto, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, avevano espresso il desiderio di mettere su famiglia. L’annuncio, così, potrebbe arrivare nello studio di Verissimo nel corso dell’intervista che rilasceranno domenica 5 ottobre.

A svelare, tuttavia, quello che dovrebbe essere l’annuncio della coppia del Grande Fratello, come potete leggere qui sopra, è Deianira Marzano secondo cui l’annuncio riguarderebbe un progetto di lavoro che i due realizzeranno insieme.

