C’è chi è ossessionato nel costruire dinamiche al Grande Fratello, manipolare persone e creare triangoli amorosi per avere anche le clip in puntata e chi, invece, fa progetti per il futuro. Quest’ultimo è il caso di Helena Prestes e Javier Martinez. L’affiatamento tra i due concorrenti cresce a dismisura ogni giorno che passa. Tra una chiacchiera e un’altra, la brasiliana e l’argentino si sono persi nel sognare un futuro insieme che, quasi certamente, non sarà in Italia, condividendo anche un punto di vista che riguarda la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

Javier e Helena al Grande Fratello: “Sosterremo insieme un progetto per il mare”

Questa mattina Helena e Javier al GF hanno vissuto un altro risveglio sereno l’una accanto all’altro. Nelle scorse ore, il pallavolista ha mandato i fan in visibilio per una lettera d’amore dedicata alla sua amata. I due, sdraiati a letto con un peluche di tartaruga, hanno parlato dell’inquinamento degli oceani. Le tartarughe marine, infatti, sono tra le specie più colpite dalla plastica, che causa intrappolamenti e ingestione. Un recente studio pubblicato sul sito del WWF ha rivelato che l’80% delle tartarughe Caretta Caretta nel Mediterraneo ha ingerito plastica. Helena Prestes e Martinez hanno riflettuto su questo tema e hanno preso una decisione: “Quando usciremo dal GF possiamo sostenere un progetto per la pulizia del mare”.

Helena Prestes e Javier sognano un futuro insieme: l’argomento casa

Oltre al progetto ‘Save the Ocean’, Helena Prestes e Javier Martinez hanno anche parlato della possibilità in futuro di vivere insieme. In particolare, sognano di avere una casa tutta loro. Questi discorsi hanno suscitato un’ondata di commenti sui social. “Adoro questi momenti, mi fanno sentire a casa e mi fanno credere nell’amore”, ha scritto una telespettatrice mentre seguiva la diretta del GF su Mediaset Extra. “Vorrei un amore così, lo desidero tanto”, ha aggiunto un’altra. E ancora, un altro utente ha scritto: “Questi sono gli argomenti che contano, abbiamo scelto le persone giuste da seguire”.

