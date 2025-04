Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati dopo il Grande Fratello. È passata circa una settimana dalla fine dell’ultima edizione del reality di Canale 5, durante la quale si sono formate numerosissime coppie. Al momento, tra quelle che sembrano esistere, troviamo la coppia composta da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, quella formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, i tanto discussi Giglio e Yulia Bruschi, e gli ormai noti “Helevier“. Al contrario, pur essendo stata la prima storia d’amore nata nella Casa, Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale, e pare che da allora i due non si siano più sentiti.

Helena e Javier festeggiano il mesiversario/ La speciale dedica dopo il Grande Fratello

D’altro canto, invece, la storia tra Helena e Javier sembra correre alla velocità della luce, al punto che i due sarebbero già pronti a costruire una famiglia insieme. Sebbene siano fidanzati solo da un paio di mesi, entrambi sentono di aver trovato la persona giusta con cui fare questo passo così importante. Domenica, 6 aprile, la brasiliana è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è stata poi raggiunta dal pallavolista che le ha fatto una sorpresa. Nel salotto di Canale 5, hanno parlato dei loro progetti futuri, scatenando l’entusiasmo dei loro fan.

Helena Prestes choc dopo il GF: "Io vittima di violenze"/ "Forte calcio, rotto coccige", cos'è successo

Helena Prestes e Javier Martinez pronti per una famiglia: le dichiarazioni

Javier Martinez ed Helena Prestes sono pronti per una famiglia. Nonostante siano passati pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, i due sembrano essere ormai sicuri della loro storia d’amore, al punto da pensare di fare un passo così importante. Entrambi, infatti, vorrebbero avere figli il prima possibile, per diventare genitori ancora in giovane età. Dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro, Valerio Staffelli ha svelato alla brasiliana che il ‘premio’ di Striscia la Notizia porta fortuna a chi vuole avere figli. Al che, Helena lo ha stretto subito a sé, facendo capire le sue intenzioni.

Helena Prestes a Verissimo: "Non cercherò più mia madre"/ "Javier? Sogniamo una famiglia"

A Verissimo, poi, la coppia ha ribadito di voler presto formare una famiglia, senza perdere tempo. Per ora, stanno pensando alla convivenza, dato che vivono in due città diverse. In questi giorni, Javier è subito andato a Milano da Helena, così da passare la prima settimana “di libertà” insieme. A quanto pare, però, il pallavolista potrebbe proprio trasferirsi nel capoluogo lombardo, iniziando subito a convivere con la fidanzata. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come evolverà la relazione tra gli “Helevier“.