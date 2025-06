Helena Prestes e Javier Martinez: continua il silenzio della coppia

Solo una settimana fa, Helena Prestes e Javier Martinez si mostravano sereni, felici e innamorati in quel di Capri come ospiti del Vip Champions. Il ritorno a Milano, però, ha scatenato una bufera sulla coppia a causa di alcune dichiarazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana che, dopo aver confermato di averla vista a Cannes dopo il Grande Fratello, ha pubblicato anche alcune foto dell’incontro. Helena, da parte sua, dopo aver difeso l’ex fidanzato su X prima che lui pubblicasse le foto, ha scelto la strada del silenzio.

Sia la modella brasiliana che Javier Martinez hanno scelto di non commentare la situazione preferendo far sbollire il tutto. Nel frattempo, i fan li hanno beccati insieme a Milano descrivendoli come due persone serene e tranquille. Tuttavia, in tanti sperano in un comunicato chiarificatore da parte di Helena e Javier sui quali, nel frattempo, Deianira Marzano ha sganciato una nuova bomba.

Helena Prestes e Javier Martinez: la bomba di Deianira Marzano

Deianira Marzano sta seguendo da vicino la presunta crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez pubblicando, tra le storie del proprio profilo Instagram, gli aggiornamenti di cui viene a conoscenza dalle sue fonti e dai followers che incontrano i due ex gieffini. Nelle scorse ore, così, ha pubblicato una vera e propria bomba di gossip secondo cui, tra un mese, verrà fuori tutta la verità su Helena e Javier.

“Tra un mese, finalmente, verranno a galla gli altarini”. Comincia così il post di Deianira Marzano che, poi, continua così: “La verità verrà fuori e la gente capirà davvero chi sono certe persone che vediamo in televisione. Sta per scoppiare un bel casino legato a una faccenda di cui, per ora, non possiamo dire nulla, ma preparatevi, perché ne vedremo delle belle“, conclude l’esperta di gossip.

