Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di cominciare un nuovo capitolo della propria vita: i due ex Grande Fratello sono andati a convivere

Il Grande Fratello ha fatto nascere l’amore tra diverse coppie: tra quelle più amate dell’ultime edizione c’è senza dubbio quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez, che si sono innamorati nella casa e hanno scelto di vivere la loro importante storia d’amore lontano dalle telecamere. Da quando si è concluso il reality show i due non si sono più separati e anche se si è parlato di una possibile rottura e di un ritorno di lei con il suo ex, sembra tutto una grande invenzione: i due, infatti, stanno insieme e anzi, sono più felici che mai. Helena Prestes e Javier Martinez hanno infatti deciso di portare il loro amore ad uno step ancora successivo, andando a convivere.

Lorenzo Spolverato nel cast de Il paradiso delle signore? Scoppia polemica/ Interviene la produzione

La convivenza è uno degli obiettivi della coppia fin dal momento in cui i due hanno varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello per viversi fuori dalla casa: i due hanno deciso infatti fin da subito di rendere seria e concreta la loro storia d’amore e inevitabilmente la convivenza rappresenta il primo step di una vita insieme. Quello che era però solamente un progetto futuro, di recente si è trasformato in realtà. Helena Prestes e Javier Martinez sono infatti andati a convivere, dopo aver annunciato attraverso i social l’intenzione e il progetto di farlo.

"Incidente ad Alfonso e Chiara? Il karma per quello che avete fatto a Helena"/ D'Apice sbotta

Helena Prestes e Javier Martinez: nuova vita insieme a Terni dopo il Grande Fratello

Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di andare a convivere e per cominciare la loro vita insieme hanno scelto una città che ha lasciato qualcuno a bocca aperta. Se infatti quasi tutti gli influencer e creator optano per città come Milano, Roma o Napoli, loro hanno invece deciso di andare a vivere a Terni, in Umbria. In realtà un motivo c’è: Javier, che di professione fa il pallavolista, giocherà con la Terni Volley Academy in Serie A3. I due hanno dunque deciso di trasferirsi appunto a Terni, dove Javier si è scattato una foto sul balcone, annunciando di aver cominciato ufficialmente la loro vita di coppia in Umbria.