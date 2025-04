La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele. A distanza di 10 giorni dalla fine del Grande Fratello, i due non si sono mai separati, dedicandosi a conoscere sempre più a fondo le rispettive vite. Prima, Javier è stato a Milano, dove sono stati paparazzati anche in compagnia del cane della brasiliana. Successivamente, è stata la Prestes ad andare nelle Marche per incontrare gli amici e la famiglia del fidanzato. Dunque, adesso, cosa riserva il futuro per la coppia? Ebbene, nonostante siano fidanzati solo da un paio di mesi, gli “Helevier” sembrano fare già sul serio ed hanno importanti progetti di coppia.

Helena non ha mai nascosto di voler diventare presto madre. Proprio nella Casa più spiata d’Italia, Helena aveva confessato di vedere in Javier il padre ideale per i suoi futuri figli, descrivendolo come un vero gentleman, una persona sicura e adatta a costruire una famiglia. Dal canto suo, l’argentino non si era tirato indietro, spiegando di voler diventare padre giovane. Una volta usciti, i due sono poi andati ospiti a Verissimo, dove hanno ribadito la loro volontà di non perdere tempo e costruire presto un futuro concreto insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti per la convivenza: i dettagli

Nel frattempo, sembra che Javier Martinez ed Helena Prestes si stiano dando già da fare, cercando casa insieme. Poco fa, Amedeo Venza ha pubblicato una storia con scritto: “Helena e Javier fanno sul serio! I due oltre ad andare a convivere hanno tanti progetti insieme. E presto saranno loro stessi ad annunciarli”. L’indiscrezione è stata poi ricondivisa da Deianira Marzano, la quale ha aggiunto un altro dettaglio molto importante: “Si, confermo! Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari, e tra l’altro hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri”.

Ovviamente, si tratta solamente di rumors e non c’è niente di certo dietro a riguardo. Tuttavia, non sembra difficile credere che, effettivamente, la coppia sia già alla ricerca di una casa. Abitando in due città diverse, è probabile che stiano cercando una soluzione per entrambi così da non dover avere una relazione a distanza. Per quanto riguarda l’idea di avere un figlio, è sicuramente ancora presto per parlarne, ma sembra comunque rientrare nei loro piani. A questo punto, non resta che continuare a seguire la storia tra gli “Helevier” per scoprire cosa succederà.