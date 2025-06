Helena Prestes ha sofferto molto nel suo passato sentimentale, anche a causa di un ex fidanzato violento che le ha inferto colpi – sia emotivi che fisici – davvero duri da dimenticare. In una intervista rilasciata recentemente a Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a parlare di quella relazione dolorosa, dalla quale temeva di non poterne uscire. “Prima che partissi per la Fashion Week di Londra mi diede un calcio con cui mi ruppe il coccige”, ricorda ancora sconcertata la modella brasiliana.

Un aneddoto inquietante e amaro, reso ancora più disgustante dal fatto che Helena dovette lavorare con il dolore addosso. Non fu facile per la Prestes uscire da quella relazione tossica, ma con tanta buona forza di volontà riuscì a voltare pagina. “Mi ricordo che partii lo stesso perché dovevo lavorare, in aereo non riuscivo a sedermi, ho sfilato con il dolore”, le parole della showgirl trentaquattrenne.

Helena Prestes, l’aiuto di Dayane Mello per superare l’amore tossico con l’ex fidanzato

Quell’episodio di violenza fece quindi capire ad Helena Prestes che non poteva più proseguire quel tipo di relazione. Così troncò la storia con l’ex fidanzato, con il supporto dell’amica Dayane Mello che non l’ha mai lasciata sola. Nei suoi confronti, infatti, Helena prova un senso di gratitudine profondo e appagante. “È venuta da me e ha capito che non stavo bene”, ricorda la Prestes sempre nel salotto di Verissimo. Fu con lei, solo con lei, che per la prima volta Helena riuscì ad aprirsi su quella storia tossica e pericolosa.

“Grazie a lei ho trovato il coraggio di lasciarlo, ma non l’ho mai denunciato”, rivela Helena Preste. “Ho sofferto perché avevo grandi aspettative su questa storia”, ammette la modella, che oggi però si gode l’amore sano e genuino con il pallavolista Javier Martinez. Con lui al suo fianco non potrebbe essere più felice.