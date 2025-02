Helena Prestes e Maria Teresa Ruta hanno avuto un nuovo confronto nella casa del Grande Fratello. Le due si sono rivolte alcune accuse durante la puntata di giovedì 20 febbraio per via del rapporto della modella con Zeudi Di Palma. Nella diretta Alfonso Signorini ha fatto vedere alcune clip in cui Maria Teresa e Lorenzo Spolverato parlavano di Helena Prestes accusandola di aver ripetuto le stesse dinamiche delle scorse edizioni del GF, tirando in ballo l’esempio di Dayane Mello.

Quest’ultima aveva instaurato un forte legame con Rosalinda Cannavò e le due hanno flirtato spesso durante il percorso nel reality, cosa che le ha rese spesso protagoniste delle clip e popolari sul web. “Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto”, ecco cos’ha detto Maria Teresa Ruta insieme agli altri gieffini prima della puntata. Helena Prestes ci è rimasta molto male e ad un certo punto ha voluto chiamare la coinquilina per chiarire e spiegarle la sua posizione. Andiamo a scoprire cosa si sono dette.

Helena Prestes a Maria Teresa Ruta: “Zeudi mi ha tradita con Javier e con Alfonso”

“Dimmi la verità, perchè hai detto quelle cose?“, ha chiesto Helena Prestes a Maria Teresa, dicendo di aver voglia e bisogno di risposte. Delusa da lei, la modella brasiliana ha iniziato un discorso invitando la concorrente a riflettere: “A questa persona non frega niente di me. Non voglio che lei parla di me”, le ha detto. Poi ha continuato, spiegando il suo punto di vista su Zeudi Di Palma dopo le liti nel reality e raccontando che l’ex Miss Italia l’ha prima tradita con Javier, e poi si è lasciata andare tra le braccia di Alfonso baciandolo dopo che diceva di essere innamorata di lei. Sarà riuscita Helena Prestes a convincere la coinquilina sulle sue posizioni?