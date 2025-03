Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti vogliono “controllare” Javier e Tommaso

In questi ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes si sono “alleate” per tenere d’occhio le situazioni sentimentali con i rispettivi fidanzati Tommaso Franchi e Javier Martinez. Le due concorrenti, dopo l’uscita dei due ragazzi dal reality, stanno in tutti i modi cercando di scacciare i timori di un possibile “tradimento” ai loro danni, mentre loro sono ancora tra le mura della Casa. Al punto da coalizzarsi per rivolgere a tutta Italia un appello importante, sempre ovviamente in forma ironica, come mostra un video circolante sul web che ha scatenato le risate del web.

Le due concorrenti si sono ritrovate a chiacchierare a letto sulle rispettive situazioni sentimentali ed Helena, in riferimento ai loro fidanzati, ammette: “Vedrai quante foto ci saranno! È meglio che stiano dentro casa“. Mariavittoria a quel punto le lancia una proposta: “Allora facciamo un appello domani, anzi forse stasera! Andiamo a fare un appello volante in cucina e poi torniamo a letto“.

Helena e Mariavittoria, l’ironico appello a tutta Italia: video virale, web impazzito

A quel punto Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes corrono in cucina e, di fronte ad una telecamera, iniziano il loro appello: una richiesta a tutta Italia per “controllare” ironicamente i loro fidanzati Tommaso Franchi e Javier Martinez, affinché non ci siano tradimenti o situazioni affini a loro insaputa. “Buonasera a tutti – esordiscono – vogliamo fare un appello a tutte le persone di Roma, Milano, Marche, Siena e San Rocco: telefonini accesi!“.

Il riferimento è alle zone che maggiormente frequentano Tommaso e Javier, ma Mariavittoria si domanda: “Ma non è che questi adesso vanno in un’altra regione a fare casino?“. A quel punto le due coinquiline riformulano la richiesta: “Allora, appello a tutta Italia: state attenti se vedete Tommaso e Javier! Mandate ad Alfonso e alla redazione del Grande Fratello qualsiasi cosa, perché noi dobbiamo sapere la verità. Siate discreti! Taggateci così quando usciamo li vediamo, e vediamo se è il caso di starci ancora insieme oppure ‘ciao’!“. Dopo il divertente appello davanti alla telecamera, le due concorrenti tornano poi a letto.

