Helena Prestes e Max Bertolani concorrenti Grande Fratello Vip?/ Il ritorno degli ex…l

Helena Prestes e Max Betolani potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 hanno bisogno di una scossa. Gli ascolti sono sempre in linea con quelli di Rai Uno, anche se un po’ in calo rispetto alle previsioni. Giovedì prossimo, 3 novembre, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini ci saranno ben sei nuovi ingressi. Il settimanale ‘NuovoTv’ ne ha ipotizzati due che potrebbero sparigliare le carte nella casa più spiata d’Italia. Si tratta dalla modella brasiliana Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese e Max Bertolani, ex giocatore di football americano noto anche per la sua relazione con Pamela Prati.

Helena è anche amica di Nikita Pelizon, un’altra concorrente all’interno della casa. Ma il motivo per cui sarebbe inserita all’interno del reality è naturalmente per la sua passata relazione con Antonino Spinalbese. Lui, che fra le mura della casa di Cinecittà, si gode i grattini di Giaele ha sempre dichiarato che al momento non ha nessun interesse nell’intraprendere una nuova relazione. “L’unica donna è mia figlia Luna Marì”, ha dichiarato più volte. Ma il probabile nuovo ingresso potrebbe far vacillare tutte le sue certezze.

Bertolani è stato legato a Pamela Prati, lei lo ha querelato per il caso Mark Caltagirone

Max Bertolani è stato legato alla soubrette Pamela Prati, ormai più di vent’anni fa, ma quest’ultima non ha mai sotterrato l’ascia di guerra nei suoi confronti. Uno dei motivi che hanno portato alla dura reazione della donna è stato il fatto che sia stato Max, con un comunicato, ad ufficializzare la fine della loro relazione. In tempi più recenti l’ex giocatore di football americano è stato querelato dalla Prati per essere intervenuto nell’affaire Mark Caltagirone. Bertolani aveva lanciato un appello durante il programma ‘Storie italiane’, in favore di Pamela. Ma questo non è piaciuto alla Prati che è passata per vie legali.

Del caso Max Caltagirone si è a lungo parlato durante le puntate del Grande Fratello Vip 2022 e Pamela è sempre crollata, piangendo, mentre raccontava quanto successo in quel difficile periodo. L’ingresso di Max riaprirebbe sicuramente una vecchia ferita, così come per Antonino rivedere Helena potrebbe non essergli totalmente indifferente. Non ci resta che aspettare giovedì e capire chi saranno i nuovi sei Vipponi.











