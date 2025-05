Helena Prestes e Zeudi Di Palma potrebbero deporre l’ascia di guerra? Un commento di Luca Calvani manda in tilt i fan della coppia. Ma, procediamo con ordine. Com’è noto, Helena e Zeudi si sono conosciute lo scorso dicembre dentro la Casa del Grande Fratello, stringendo subito una forte amicizia. Da lì a poco, Zeudi ha sviluppato una bella cotta per la brasiliana, tanto che le due sono poi arrivate a scambiarsi un paio di baci. Il loro legame ha appassionato moltissimi spettatori, portando alla nascita di un fandom internazionale chiamato “Zelena“. Tuttavia, nonostante i momenti intimi passati insieme, Helena non ha mai ricambiato pienamente l’interesse dell’ex Miss Italia.

La Prestes, infatti, era già da tempo infatuata di Javier Martinez, il quale, però, inizialmente si mostrava piuttosto distaccato nei suoi confronti. La situazione è cambiata radicalmente dopo l’eliminazione di Helena, dato che, nel frattempo, Zeudi e Javier hanno iniziato un breve flirt. Con il suo successivo ripescaggio, l’influencer è rientrata nella Casa delusa e arrabbiata, interrompendo bruscamente l’amicizia con la Di Palma. Poco dopo, Helena e Javier si sono messe ufficialmente insieme, dando inizio ad una relazione che sta continuando anche al di fuori del programma.

Luca Calvani torna a parlare di Helena Prestes e Zeudi Di Palma: cos’ha detto

Nell’ultimo periodo di convivenza nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono diventate vere e proprie nemiche. Addirittura, Helena ha accusato l’ex Miss Italia di averla usata solo per visibilità, mettendo in discussione la sua sessualità. Da quel momento, si è scatenata una feroce polemica, con tutti gli ex fan della coppia “Zelena” che hanno abbandonato Helena, schierandosi apertamente con Zeudi e trasformandosi in suoi accaniti detrattori. La guerra tra fandom è continuata anche dopo la fine del reality, al punto che alcuni haters della Prestes avrebbero persino cercato di rovinarle alcuni lavori, accusandola di bifobia per delle frasi pronunciate nei confronti di Zeudi.

Nel bel mezzo di questa faida, hanno sorpreso tutti le parole di un grande amico di Helena, ovvero Luca Calvani. Nelle ultime ore, l’attore toscano ha risposto al commento di un utente che lo ringraziava per aver aiutato Zeudi ed Helena nella Casa, replicando con queste parole: “Il tempismo è tutto, e alcune cose semplicemente non funzionano. La Casa è complicata. E anche un piccolo dubbio può essere dannoso nella fiducia costruita tra due persone. Ci vorrà del tempo, ma la tempesta passerà. Lo spero“. C’è davvero possibilità di una riconciliazione tra le Zelena? Chissà…