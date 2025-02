Helena Prestes e Zeudi Di Palma ai ferri corti al Grande Fratello. Dopo giorni di distacco e frecciatine, la tensione tra le due è scoppiata dopo l’arrivo di un aereo da parte delle loro fan, con scritto: “H&Z. Per sempre casa nostra, Zelena”. La brasiliana si è sbracciata per ringraziare le loro fan, mentre Zeudi è apparsa molto fredda e poco entusiasta di questo messaggio. Poco dopo, Helena ha sentito la modella napoletana parlare di lei a tavola con Chiara Cainelli. A quel punto, non è riuscita a restare in silenzio, gridandole contro: “Falsa, mi stai sparlando dietro da ieri, basta”. “Da ieri? Ma chi ti calcola”, ha risposto Zeudi, dando inizio alla lite.

“Sono io che non ti ho calcolata e ti ho smascherata, è diverso. Stai buona, sei falsa”, ha replicato prontamente Helena, convinta che l’ex Miss Italia l’abbia solo usata per accaparrarsi il fandom delle “Zelena“. “Ho sempre e solo detto cose carine. Impara a dialogare invece di offendere”, ha ribadito Zeudi. Ma, la brasiliana è convinta che l’ormai ex amica abbia sempre e solo sparlato di lei, buttando via la loro amicizia. Dopo essersene dette di tutti i colori, però, le due si sono improvvisamente chiarite.

Helena Prestes furiosa con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: poi arriva la pace

A seguito della forte discussione avuta in cucina, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono appartate in piscina per cercare di avere un chiarimento. L’ex Miss Italia ha detto chiaramente di non riuscire ad avere lo stesso rapporto di prima con lei, ma che probabilmente ha solo bisogno di tempo per metabolizzare il suo avvicinamento a Javier Martinez. “Piano piano mi avvicinerò quando capirò che quella cosa è andata via e ti darò più baci e abbracci”, ha spiegato la modella. Dal canto suo, Helena le ha confessato di sentire molto la sua mancanza, ma di non riuscire a rinunciare al legame con Javier. “Pensi che tu non mi manchi? Mi manchi da morire”, ha detto.

Al che, Zeudi è rimasta visibilmente spiazzata, ma le ha ribadito di necessitare tempo e spazio per poter riavvicinarsi a lei e costruire un’amicizia: “Tu non puoi stare nei miei momenti difficili perché tu sei i miei momenti difficili”. Alla fine, le due si sono abbracciate, mettendo da parte i rancori. Tuttavia, con la puntata del Grande Fratello di questa sera, 6 febbraio, è probabile che le due tornino a scontrarsi. In settimana, infatti, Zeudi ha spesso sparlato dell’avvicinamento tra Helena e Javier, non credendo affatto alla buona fede dell’argentino. Come reagirà la Prestes? Chissà…