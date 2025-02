Helena Prestes critica Zeudi Di Palma: “Bugie che racconta a sé stessa“

Nella Casa del Grande Fratello sembra ormai giunta ai titoli di coda l’amicizia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Come si legge nella sezione “News” del sito del reality, infatti, tra le due concorrenti regna ormai un profondo sentimento di sfiducia e orgoglio che le ha rese sempre più distanti. La riappacificazione è piuttosto lontana, ma entrambe continuano a rimuginare su questo rapporto confidandosi con i rispettivi gruppi, attraverso critiche incrociate che sembrano mettere la parola punto all’amicizia.

Zeudi Di Palma, tensione alle stelle con Helena Prestes/ “È la persona che mi ha deluso più di tutti”

Helena, confidandosi con Javier Martinez, si dice scettica sul comportamento della coinquilina a suo dire poco trasparente e leale. Secondo lei, infatti, l’ex Miss Italia nutrirebbe davvero qualcosa per Javier dopo il loro breve avvicinamento, ma vorrebbe nascondere il suo reale sentimento: “Sono tutte bugie che lei racconta a sé stessa, lei sa tutto“. La modella brasiliana si dice delusa e si sente da lei presa in giro, Javier cerca di spiegarle che in realtà Zeudi è molto legata a lei ma Helena non sente ragioni: “Ma se è presa da me, perché va contro di me?”.

Shaila e Lorenzo contro Helena e Javier: è scontro al GF/ "Distacco tra le parti, mettiamoci l'anima in pace"

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, critiche incrociate al Grande Fratello

Anche Zeudi Di Palma non risparmia critiche a Helena Prestes: confidandosi con Chiara Cainelli al Grande Fratello, accusa la modella brasiliana di ritornare ogni volta sul bacio che c’è stato tra Zeudi e Alfonso D’Apice tempo fa. Secondo l’ex Miss Italia sarebbe davvero esagerato continuare a parlarne, ritenendo che Helena utilizzi sempre quell’episodio come pretesto per commentare la loro distanza quando invece, a suo dire, sarebbe stata lei a voler mettere un muro.

Non mancano poi alcune critiche al gruppo di Helena, che a detta di Zeudi supporterebbe costantemente i suoi comportamenti, e ritiene che la questione legata al bacio passato con Alfonso sia usata da Helena come pretesto per attaccarla e screditarla. La Di Palma vorrebbe riallacciare i rapporti e spiega di aver dato più volte dimostrazione alla coinquilina di volerle bene e di potersi ricredere su di lei; al momento, però, è muro contro muro tra le due e la riconciliazione è sempre più lontana.

Pagelle Grande Fratello, 32a puntata/ Ciclone Anna Pettinelli, la fragilità di Iago e l'arroganza di Alfonso