Hanno fatto sognare migliaia di fan in giro per il mondo, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, e per un lungo periodo di tempo si pensava che tra loro due potesse nascere una bellissima storia d’amore in grado di distruggere gli stereotipi. E invece la fine è stata triste e sconsolante: la modella brasiliana si è lasciata andare tra le braccia di Javier mentre l’ex Miss Italia ha preferito correre da sola. E ora sembrano due estranee anche se oggi c’è stato un piccolo momento di distensione.

Un aereo ha sorvolato il cielo sopra la casa del Grande Fratello con uno striscione ben preciso inviato dal fandom Zelena: “H e Z, mix autentiche emozioni. Vi amiamo”, con tanto di cuoricini rossi come emoji. Le due donne hanno sorriso e ringraziato i fan insieme, anche se c’è stato un attimo di tensione che ha rischiato di rovinare il momento magico.

Helena Prestes pregata da Zeudi al GF: “Dai, non litighiamo”

Lo striscione per quelle che una volta erano chiamate le Zelena ha ricevuto un timido, ma deciso ringraziamento, anche perché dietro questi gesti si spendono migliaia di euro. Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono strette in un abbraccio piuttosto timido e la seconda se n’è uscita con una frase eloquente: “Dai, non litighiamo”. Per fortuna tutto si è svolto in un clima disteso, anche se timido.

“È stato un piacere condividere questi momenti con voi” ha detto la modella al Grande Fratello, ringraziando le fan che non smettono di sognare di vederla insieme alla giovane. Peccato che ciò non avverrà mai perché il cuore della modella brasiliana sembra battere sempre più forte per Javier Martinez. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro sulle posizioni dell’ex Miss Italia non mancherà di parlare del rapporto d’amore tra la modella e il pallavolista.

