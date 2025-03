Helena Prestes e la confessione al Grande Fratello: “Ecco quando ho capito di essere attratta da Javier Martinez e non da Zeudi Di Palma

Uno delle storie d’amore che più ha conquistato l’affetto e l’interesse del pubblico del Grande Fratello è l’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez. Durante un percorso fatto di alti e bassi la modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono innamorati. Ed adesso che Javier è stato eliminato dal Grande Fratello, Helena si è lasciata andare alle confidenze con Mariavittoria Minghetti rivelando anche quando ha capito di essere attratta da Javier e di desiderarlo. “Quando sono uscita ho capito che mi mancava proprio” mentre con Zeudi Di Palma la situazione era diversa, c’era stato un bacio ma non c’era un reale sentimento ma solo amicizia, stima e rispetto.

“Quando sono uscita con Zeudi Di Palma eravamo amiche già, avevamo chiuso. Lei mi mancava, si mi è piaciuta ma mi è piaciuta come persona…mi ha aperto un mondo, mi diceva cose interessantissime e mi piaceva la sua compagni ma non sono uscita da qua fidanzata con lei, non è durato molto dopo il bacio solo qualche giorno ed io gliel’ho dovuto dire” ha confessato Helena Prestes ed a proposito del bacio che è scattato con Zeudi Di Palma ha chiarito: “Non pensavo a lui quando l’ho baciata…ma non ha funzionato e poi da quel momento ho capito che desideravo lui.” Dopo il famoso ‘caso del bollitore’ la Prestes è finita in nomination d’ufficio venendo eliminata e proprio li ha capito di essere innamorata di Javier Martinez e non di Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, Helena Prestes e l'amore per Javier Martinez: "Mi mancava quando sono uscita"

La finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì prossimo ma nella scorsa puntata ha spiazzato l’eliminazione a sorpresa ad un passo dalla finale di Shaila Gatta e Javier Martinez che ha generato sconforto e sconcerto nei rispettivi partner, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. E proprio quest’ultima nelle scorse ore si è lasciata andare alle confidenze parlando con gli altri gieffini. La modella brasiliana ha rivelato di sentire la mancava di Javier e di non vedere l’ora di viverlo al di fuori della Casa del Grande Fratello e non è tutto, perché, ha anche confessato quando ha capito di essere attratta dal pallavolista, quando ha compreso di provare dei sentimenti per lui.

Il percorso di Helena Prestes al Grande Fratello è stato contraddistinto da alti e bassi, all’inizio si è legata a Lorenzo Spolverato ma poi tra i due c’è stata una violenta rottura fatta di discussioni e liti. Successivamente è entrata in Casa Zeudi Di Palma e le due si sono avvicinate molto tanto, è scoppiata la scintilla e c’è stato anche un bacio passionale ma la loro relazione non è durata. In seguito Helena Prestes e Javier Martinez hanno capito di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro, sentimenti che continuano anche adesso che il pallavolista è stato eliminato dal GF. “Quando sono uscita Javi mi mancava proprio” ha rivelato la Prestes a Mariavittoria Minghetti riferendosi a quando è stata eliminata dalla Casa prima del ripescaggio.