Helena Prestes sarà eliminata dal Grande Fratello questa sera?

Ha inizio l’attesa semifinale del Grande Fratello, in onda su Canale 5, tra emozioni, sorprese, colpi di scena, nuove eliminazioni e l’annuncio degli ultimi finalisti. La finalissima in programma il prossimo lunedì, 31 marzo 2025, si avvicina sempre più e sono ancora numerosi i nodi da sciogliere, a cominciare dal televoto di settimana; chi dovrà abbandonare per sempre la Casa, a un passo dalla finale, tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio?

Helena Prestes non è innamorata di Javier? "È il suo burattino"/ Dubbi al Grande Fratello: "Pensa a Lorenzo"

I tre concorrenti sono finiti in nomination nel corso della precedente puntata, il pubblico ha votato per il proprio beniamino e stasera scopriremo, dall’annuncio del verdetto, chi sarà l’eliminato. Esito quantomai incerto, anche se molti indizi condurrebbero alla papabile eliminazione di Helena Prestes; potrebbe essere la modella brasiliana, infatti, la principale candidata a lasciare la Casa e ci sarebbero numerosi indizi che rischiano di condannarla.

Javier a Helena al GF: "Ti voglio per tutta la vita"/ Poi la confessione hot: "Di notte ti prendo e..."

Helena Prestes, dai “fandom” alle “previsioni” di Lorenzo: gli indizi contro di lei

Ma perché Helena Prestes potrebbe essere con buone probabilità eliminata dal Grande Fratello? Il primo indizio è legato alla polemica, esplosa soprattutto nelle ultime settimane, legata ai “fandom“. La modella brasiliana gode di un ampio seguito di pubblico ed è molto amata, tuttavia, dopo la rottura nel rapporto con Zeudi Di Palma, i fan delle “Zelena” stanno dedicando attenzioni, voti e supporto non solo alla stessa Zeudi ma anche all’amica Chiara Cainelli. Helena è dunque a rischio perché, oltre ad avere contro il fandom “Zelena” che starebbe salvando Chiara in massa, ha contro anche i fan degli “Shailenzo” che stanno invece votando per salvare Giglio, grande amico di Shaila e Lorenzo.

Il ritrono di fiamma tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello non convince Helena/ "L'amore non è questo"

C’è poi il discorso legato alle “previsioni” di Lorenzo Spolverato, quasi sempre azzeccate; il concorrente ha infatti spesso indovinato gli eliminati di puntata in puntata, come Amanda, Iago e Stefania, e pochi giorni fa avrebbe “spoilerato” in Casa l’imminente uscita di Helena Prestes. Se anche in questo caso la previsione fosse corretta, per Helena non ci sarebbe via di scampo. Tutto però è come sempre nelle mani del pubblico votante: sarà realmente la modella a dover lasciare il gioco?