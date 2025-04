Helena Prestes fa scattare l’allarme antincendio in albergo: paura e panico, cos’è successo

La finale del Grande Fratello ha visto incoronare vincitrice Jessica Morlacchi e Helena Prestes, favorita per la vittoria finale, accontentarsi del secondo posto. Dopo la diretta, però, tutti i concorrenti si sono ritrovati per festeggiare e presa dall’euforia e dall’entusiasmo del momento Helena Prestes ha fatto scattare l’allarme antincendio, per errore ovviamente, scatenando paura e panico tra i presenti che in un primo momento hanno tentato di scappare salvo poi tranquillizzarsi dopo aver ben compreso cosa stesse succedendo.

A documentare il tutto ci ha pensato Jessica Morlacchi, amica di Javier Martinez, presente anche lei alla festa che ha immortalato il momento con un video che poi ha postato sui social e che immediatamente ha fatto il giro del web. Nel dettaglio, subito dopo la finale del Grande Fratello, i concorrenti si sono riuniti in un locale romano per festeggiare la fine del percorso. Erano presenti, tra gli altri, anche Yulia Bruschi, Luca Giglioli Giglio, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli, Stefano Tediosi, Federica Petagna. Ad Helena Prestes, inavvertitamente ha fatto scattare l’allarme antincendio ed immediatamente ha esclamato imbarazzata: “Sono stata io?” “E chi poteva essere!?” È stata l’immediata replica di Javier Martinez.

Durante la festa per la fine del Grande Fratello, Helena Prestes ha fatto scattare l’allarme antincendio presa dall’entusiasmo ed immediata è stata la reazione del suo fidanzato Javier Martinez che alla sua domanda incredula su chi fosse stata ha risposto sarcastico: “È chi poteva essere?!” Il tutto è stato filmato e postato sui social da Jessica Notaro che poco prima proprio all’amico Javier cosa ne pensasse della mancata vittoria della sua Helena e la risposta è stata una dedica d’amore: “Purtroppo è andata così, ma io ho già vinto lo sapete.”



In poco tempo il video del piccolo incidente con l’allarme antincendio ha fatto il giro del web generando commenti divertiti e risate. Nel frattempo la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. Secondo le ultime indiscrezioni pare che i due siano pronti per andare a convivere e forse anche per convolare a nozze. Lui sempre che abbia già comprato l’anello per farle la proposta: Helena Prestes e Javier Martinez si sposano?

