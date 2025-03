Il messaggio aereo volato sulla Casa del Grande Fratello, dedicato a Zeudi Di Palma e Javier Martinez, ha innescato una crisi tra il pallavolista argentino e la sua fidanzata Helena Prestes. Da settimane, i rapporti tra la modella e l’ex Miss Italia sono gelidi e caratterizzati da forti accuse reciproche nelle quali, spesso, c’entra proprio Javier. Ecco perché vedere il proprio fidanzato che ringrazia con un cuoricino i fan della coppia Javier-Zeudi ha fatto infuriare la brasiliana.

Ne è nata più di una lite tra Javier e Helena, alla fine delle quali la modella è arrivata ad ammettere di avere forti dubbi su di lui: “Non mi fido di nessuno, neanche di te”, ha detto, accusando poi Zeudi di essere una “furba”. “Io credo che lei gioca con i sentimenti delle persone, compreso il mio, perché conosce il mio rapporto con Javier”, ha sottolineato Helena, che ha perciò chiesto al pallavolista di evitare anche di parlarle.

Lite tra Javier ed Helena al Grande Fratello, lui sbotta: “Non mettermi dei limiti”

Una limitazione che Javier Martinez non ha affatto apprezzato. Motivo per il quale ha invitato Helena a calmarsi e a non mettere paletti alla sua avventura al Grande Fratello. Due comportamenti in contrasto, dunque, che hanno creato nella coppia una frattura che pare non di poco conto. La vicinanza forzata nella Casa del Grande Fratello, tuttavia, rende inevitabili i ricongiungimenti, anche per le coppie in crisi come quella di Javier e Helena in questo momento. Tra i due c’è stato un successivo confronto e anche una notte bollente, eppure i dissapori dovuti a Zeudi non sembra siano del tutto superati.