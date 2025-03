Caduta di stile di Helena Prestes al Grande Fratello. Cos’è successo? Ieri pomeriggio, 18 marzo, la brasiliana stava discutendo in piscina con Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti della lite scoppiata il giorno con Zeudi, Chiara e Shaila. Ricordiamo che, subito dopo la puntata, Helena si è scontrata ferocemente con Zeudi Di Palma, che l’ha anche accusata di averle lanciato dell’acqua addosso. A quel punto, sono intervenute Shaila Gatta e Chiara Cainelli per difenderla, finendo poi per essere attaccate dalla Prestes. Sebbene gran parte della discussione sia stata censurata, gli inquilini hanno continuato a parlarne a lungo, dando ulteriori dettagli sulla vicenda.

“Chiara provoca. Una cosa è un suo stato d’animo di sentirsi bene, però a volte esagera nell’esuberanza e lo fa per provocare”, ha detto Helena. Anche Jessica ha criticato l’ex corteggiatrice, spostando la conversazione sulle sue presunte insicurezze fisiche: “C’è sicuramente tanta insicurezza sotto. Anche il fatto che comunque lei… proprio come me. Eh vabbè, è la verità. Io se non fossi stata così insicura non mi sarei rifatta il naso e tutte le altre cose. Quindi di base… però è una bella ragazza, non serve”.

Durante il discorso di Jessica, Mariavittoria ha continuato a richiamarla, invitandola più volte a tacere, probabilmente consapevole che discutere delle insicurezze fisiche altrui potesse risultare fuori luogo. Nonostante ciò, Helena Prestes ha rincarato la dose con battuta a dir poco di cattivo gusto. Di cosa si tratta? Dopo aver sentito Jessica descrivere Chiara come una bella ragazza, Helena ha detto: “Ma il doppio mento? No, dai scherzo”. “Dai!”, l’ha subito fermata Jessica. “No, io mi dissocio”, ha esclamato Mariavittoria, cercando di tirarsi fuori da questa situazione.

Il commento di Helena – con risatina annessa – ha fatto il giro web, scatenando una polemica tra gli spettatori del Grande Fratello. In tanti l’hanno accusata di body shaming e misoginia. Inoltre, molti sostengono che, ancora una volta, in puntata non verrà mostrato ciò che ha detto per proteggerla. Difatti, questa non è la prima volta che Helena fa commenti del genere su Chiara. Qualche settimana fa, lei e il fidanzato Javier avevano deriso la 25enne, sostenendo tra le risate che una come lei non avesse la fisicità adatta per interpretare Barbie.