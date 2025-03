Non è stata una notte tranquilla per Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Dopo la diretta del 10 marzo 2025, la coppia si è a lungo confrontata e scontrata, soprattutto a causa di un messaggio aereo arrivato per Javier e Zeudi Di Palma. C’è, infatti, chi ancora crede nella loro coppia e sostiene un loro riavvicinamento, cosa manifestata con un messaggio aereo al quale Javier ha risposto facendo un cuoricino con le mani. Una scena che Helena non aveva visto e che le è stata mostrata proprio in diretta, lasciandola senza parole.

Il gesto l’ha fatta anzi infuriare, tanto che, dopo la diretta, Helena ha voluto un confronto con Javier, a cui ha palesato tutta la sua frustrazione. Se il pallavolista ha smentito qualsiasi interesse di un riavvicinamento a Zeudi di tipo sentimentale, chiarendo che il suo cuoricino era per i fan che lo supportano e che hanno speso del denaro per inviare quel messaggio, Helena gli ha fatto comunque notare l’importanza delle parole scritte e il peso che hanno.

“Sono persone che sostengono la cosa che c’è scritta, è una persona inaffidabile, noi siamo di buon cuore, ma è una persona stratega che gioca con la vita delle persone”, ha fatto notare Helena a Javier, tuonando poi furiosa: “Se pensavi per me non facevi dei ca**o di cuoricini ad un ca**o di aereo che dice che hai chimica con Zeudi. Vaffanc*lo!” Javier Martinez ha però ribadito che non c’è alcuna chimica da sostenere tra lui e Zeudi, chiedendosi anzi il motivo per il quale Helena oggi arriva nuovamente a mettere in dubbio il loro rapporto e la sua sincerità. Helena, dalla sua, appare irremovibile: “Non va bene”, ha ammesso.