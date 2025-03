Tensione alle stelle, gelosia incalzante e chi più ne ha più ne metta: al Grande Fratello l’aria rischia di infiammarsi quando Helena Prestes scopre, nel corso della diretta, dei ringraziamenti di Javier Martinez e Zeudi Di Palma ad una aereo ricevuto nel corso della settimana e che inneggiava alla coppia a dispetto della relazione con la modella brasiliana. Quest’ultima sapeva del gesto da parte dei fan ma si era persa i ringraziamenti con tanto di cuoricini a favor di telecamera. Nel corso della serata, osservata la clip ‘incriminata’, Helena Prestes ha palesato in maniera piuttosto piccata tutto il suo disappunto.

“Per prima cosa sono sorpresa dal commento di Zeudi all’aereo, grazie del supporto per cosa?”, parte subito in quarta Helena Prestes e pensa così di mettere all’angolo Zeudi Di Palma che prontamente giustifica le sue parole: “I fan spendono i soldi, posso solo ringraziare; l’ho detto anche a Jessica che mi sento in difficoltà ed essere messa di mezzo ad una coppia”. Non vuole però sentire ragioni Helena Prestes: “Sono veramente scioccata, io quella cosa dei ringraziamenti insieme non l’avevo vista! Prima dici che eri ancora infatuata di me e poi fai questi confessionali… L’unica cosa che mi dispiace è che Zeudi come sempre è contraddittoria”.

Piccata ma non fumantina come al solito Helena Prestes ma le frecciatine ai danni di Zeudi Di Palma non passano inosservate nel corso della diretta del Grande Fratello: “Non sei trasparente, sei un talento ad essere falsa!”. La replica è però altrettanto piccata: “Helena, prima della puntata fai la carina con me e poi in diretta mi fai queste sfuriate, come mai? Non sono io che mi sto mettendo in mezzo”.

Nel bel mezzo del dibattito tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello non passa inosservato un gesto della modella brasiliana prontamente sottolineato da Alfonso Signorini: “Perchè ti sei alzata e ti sei spostata da Javier?”. Ancora perentoria la risposta della concorrente: “In primis perchè volevo guardare in faccia entrambi, io questa cosa non l’avevo vista e sono incaz*ata con Javier per i cuoricini dopo l’aereo!”.

