Inizia con la polemica la diretta del Grande Fratello di giovedì 13 marzo 2025 con Helena Prestes contro Zeudi Di Palma, di nuovo. Nella lite vengono coinvolti anche Javier Martinez e Chiara Cainelli, entrambi l’uno contro l’altro per gelosie varie e vecchie amicizie ormai finite malissimo. Lo scontro è nato dalla reazione del pallavolista argentino al passaggio dell’aereo dedicato all’ex Miss Italia e a lui stesso, da parte di quei fan che ancora oggi sperano in una storia d’amore.

Helena Prestes si è infuriata dopo che Javier Martinez ha salutato con i cuoricini i fan che hanno mandato l’aereo, tanto da essere scoppiata a piangere e da aver pensato di non voler più dormire con lui. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha fatto sentire anche le parole di Chiara Cainelli, la quale in alcune clip ha parlato malissimo del ragazzo dicendo che alle spalle della modella avrebbe ammiccato alla relazione con Zeudi Di Palma facendo i cuori a chi li supporta come possibile coppia. Chiara Cainelli si è subito difesa dicendo che lei stava semplicemente parlando con una sua amica e di conseguenza poteva dire tutto quello che voleva.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello: la frecciata su Javier

Non si placano le polemiche tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che ormai si sono rese conto che non potrebbero essere più amiche. In tutto ciò, la modella brasiliana ha esordito convinta: “Non mi fido più di Zeudi, se io non ci fossi stata, lei avrebbe continuato con Javier come prima…“. Helena si riferisce a quando lei era uscita dal Grande Fratello e la miss si era subito rivolta verso Javier Martinez dicendo addirittura di non aver mai provato un’attrazione così forte per lui.