Helena Prestes, gaffe all’Isola: “Cosa mi manca per essere come Raz Degan? Il pesce!”/ Ilary stacca

Helena Prestes gela in diretta all’Isola dei Famosi 2023: imbarazzo in studio

Non mancano momenti imbarazzanti nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2023. La puntata si infiamma sin dai primi minuti quando viene tirato in ballo il comportamento di Helena Prestes. Le sue azioni continuano ad accendere scontri e giudizi molto severi, come quello manifestato da Marco Mazzoli anche in diretta. È proprio lo speaker radiofonico a definirla la “Raz Degan dei poveri”, sottolineando quella che per lui è la voglia di Helena di emulare il naufrago per eccellenza, partendo col fare l’Isola in solitaria.

Ilary Blasi dallo studio è pronta a incalzare sull’argomento, chiedendo a Mazzoli cos’è che manca a Helena per essere come Raz Degan. A dare la risposta è però proprio Helena, gelando lo studio: “Mi manca il pesce!” Il senso della risposta arriva chiaro, tanto che Ilary si porta una mano alla faccia, coprendosi dalla vergogna e chiudendo il collegamento. A cercare di metterci una pezza è Vladimir Luxuria: “Ma lei ha detto così perché Raz riusciva a pescare tanto pesce, ecco perché!”

