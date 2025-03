Serata e nottata turbolenta per una coppia del Grande Fratello; pomo della discordia un aereo che ha sorvolato il cielo sopra la Casa più spiata d’Italia con una frase in supporto di Javier Martinez e Zeudi Di Palma, nonostante l’argentino sia oggi impegnato con Helena Prestes. Quest’ultima era a conoscenza del messaggio, e già bastava per alimentare la gelosia, ma solo nella puntata di ieri sera ha scoperto dei ringraziamenti dei due concorrenti che avrebbero mandato cuoricini ai fan per dimostrare la loro gratitudine.

Lite Helena Prestes e Javier Martinez al GF: "Non lo sapevo, sono shockata"/ Perchè c'entra ancora Zeudi

Proprio il tema della gratitudine e il gesto dei cuoricini non è stato per nulla digerito da Helena Prestes, colta di sorpresa dalla clip con protagonisti proprio Javier Martinez e Zeudi Di Palma. La reazione di pancia è stata quella di cambiare posto sul divano; poi, una volta terminata la diretta, la discussione è andata avanti ancora a lungo. La modella brasiliana non ha usato mezzi termini ed ha palesato non solo la sua delusione ma ha anche avanzato una richiesta particolare: “Non devi più parlare con Zeudi”. Parole che hanno indispettito non poco Javier Martinez, convinto di una palese esagerazione rispetto al tema di fondo: “Devi fidarti di me, non puoi limitare il rapporto”.

Helena Prestes, attacco a Beatrice Luzzi durante la pubblicità al GF/ "Io la stimo zero, è una..."

Javier Martinez ed Helena Prestes, un bacio per la pace ‘momentanea’

Inizialmente Helena Prestes non ha voluto sentire ragioni, ribadendo a Javier Martinez il suo risentimento e addirittura – seppur in preda al nervosismo – affermando di non fidarsi di lui. E’ arrivato così un breve momento di distacco con l’argentino che si è confidato con Giglio proprio sulla questione senza però riuscire a trovare la chiave per riportare alla calma la modella brasiliana. La concorrente del Grande Fratello torna dal fidanzato per un ulteriore chiarimento ed è proprio in questo momento che Javier Martinez sfodera l’asso nella manica per riportare la quiete nella coppia: un semplice bacio, ma quanto basta per ammortizzare l’accaduto e tranquillizzare Helena Prestes. Per il momento le ruggini sembrano sopite, ma non è detto che il tema sia totalmente esaurito.