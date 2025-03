Un aereo con un messaggio d’affetto dedicato a Javier Martinez e a Zeudi Di Palma ha buttato nello sconforto Helena Prestes. La modella si è mostrata infastidita dalla reazione avuta dal suo fidanzato che, mentre lei era distante, ha ringraziato insieme all’ex Miss Italia, facendo un cuoricino con le mani verso le telecamere. La brasiliana non ha nascosto la sua gelosia all’interno della casa del Grande Fratello. Questo ha portato a un confronto tra i due sulle opinioni divergenti e alla dichiarazione pubblica di avere poca fiducia nei confronti del pallavolista.

Javier Martinez innamorato di Zeudi al GF: "Lo fa apposta"/ "Va sempre da lei, poi torna da Helena e..."

Helena Prestes infastidita da Zeudi: “Ci prova con Javier al Grande Fratello”

Nella puntata di giovedì 13 marzo 2025, Alfonso Signorini ha deciso di affrontare questo avvenimento con i diretti interessati. Helena Prestes ha sostenuto che Zeudi è gelosa di lei e della relazione sentimentale con l’argentino: “Continua a provarci, nonostante lui stia con me. Gioca con i sentimenti delle persone, è molto furba, mi provoca e cerca di sedurlo”. Nel frattempo, al GF Javier Martinez ha tentato di giustificarsi invano, asserendo di avere fatto un cuore con le mani per ringraziare il pubblico che ha speso del denaro per mandare l’aereo. Poi ha avvertito Helena: “Continuerò a parlare con lei in modo civile perché non mi puoi limitare”.

Helena Prestes, linea della vita commuove al GF: "Da piccola scappavo di casa"/ "Mamma e papà vogliono soldi"

Gaffe di Shaila Gatta dopo scontro tra Helena e Zeudi: cosa ha detto in diretta

Nessuno crede alla relazione tra Helena e Javier, forse perchè troppo concentrati sulla teatrale coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Molti concorrenti, infatti, sostengono che i due si lasceranno non appena usciranno dalla Casa perché lei non si fida di lui. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha criticato la Prestes per essersi infastidita per un cuoricino, evidenziando che lei stessa è la prima a fare complimenti a Lorenzo quando Martinez è in Confessionale. Un’occasione sprecata quella della Gatta di rimanere in silenzio visto che si è trattato di un semplice scherzo, come è stato ribadito in puntata anche da Jessica Morlacchi.