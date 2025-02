Le segnalazioni quando si è un concorrente del Grande Fratello sono all’ordine del giorno perché gli spettatori sono sempre molto attenti alle vicende sentimentali e professionali di chi entra nella casa più spiata d’Italia. C’è chi si scopre fidanzato fuori dalla casa, chi si inventa un passato e tanto altro. Helena Prestes è una concorrente decisamente trasparente, non ha paura di esporsi, ma ora è spuntata una segnalazione a dir poco sconvolgente nel caso in cui risultasse veritiera.

L’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha postato un messaggio da parte di una fan che racconta qualcosa di davvero incredibile: “Helena, quando è uscita dalla casa, si è baciata con un uomo mio amico, che lavora come modello”. Sarà vero?

Helena Prestes, segnalazione choc: “Ha baciato un uomo in un locale”

Helena Prestes – frase choc di Chiara – si è mostrata interessata a Zeudi Di Palma prima di rientrare a furor di popolo nella casa del GF insieme ad altri concorrenti. Poi l’ex Miss Italia si è avvicinata a Javier Martinez andando a rovinare l’idillio del loro rapporto ritrovatosi. La modella brasiliana ha poi deciso di aprire il suo cuore al pallavolista e il risultato è stato il seguente: una relazione a tutti gli effetti che potrebbe protrarsi anche fuori dalla casa. Ma ora sta per cadere sulle loro teste la tegola di una segnalazione in particolare.

La fan che ha scritto a Deianira Marzano ha continuato dicendo che il modello in questione, che avrebbe baciato la modella, “non vuole esporsi” e si chiede se fosse davvero interessata a Zeudi e Javier se poi una volta fuori dalla casa del GF si è comportata in questo modo. Che sia tutto frutto di una strategia per arrivare ad agguantare la vittoria finale? Intanto la prima finalista donna è stata Jessica Morlacchi, forse appoggiata dal fandom Zelena.