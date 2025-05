Tensioni nella storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez? Facciamo un passo indietro. Helena e Javier si sono conosciuti diversi mesi fa all’interno della Casa del Grande Fratello, dove tra loro è nata subito una forte complicità. Quella che inizialmente sembrava solo una semplice amicizia si è presto trasformata in qualcosa di più, soprattutto da parte di Helena, che si era chiaramente infatuata dell’argentino. Javier, però, in un primo momento sembrava non ricambiare pienamente i sentimenti della coinquilina, mantenendo un atteggiamento distaccato e definendo il loro rapporto come puramente amichevole.

Tuttavia, dopo il ripescaggio di Helena, le cose tra di loro sono cambiate radicalmente e, finalmente, è iniziata una storia d’amore, che continua ad andare avanti anche lontano dalle telecamere. Da fuori, la famiglia di Javier ha sempre tifato per la coppia, al punto che il padre del pallavolista è arrivato a contribuire all’invio di aerei da parte degli “Helevier“. Diversa, invece, la posizione della famiglia di Helena. La sorella Mariana, infatti, si è mantenuta più neutrale fin dall’inizio, mostrando un’iniziale simpatia anche per Zeudi Di Palma, con cui la Prestes ha avuto un breve flirt.

Successivamente, Mariana Prestes aveva cambiato idea, allontanandosi da Zeudi Di Palma e iniziando a supportare pubblicamente Javier Martinez. Dopo la fine del Grande Fratello, poi, la coppia ha trascorso diverso tempo con Mariana, condividendo foto e video complici insieme. Recentemente, però, qualcosa sembra essere cambiato. Difatti, nelle ultime ore, le sorelle Prestes pare abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Non solo, subito dopo, Helena ha pubblicato un post su X che molti hanno interpretato come una frecciatina.

“È triste allontanarsi da persone che non riesci a capire o fidarti. L’ho fatto tante volte e ho fatto giusto… a volte le giuste azioni non dipendono da noi e non possiamo fare niente che seguire“, ha scritto l’ex gieffina. A quel punto, molti hanno ipotizzato che Helena abbia litigato con la sorella proprio per difendere Javier, che a sua volta avrebbe avuto uno scontro con Mariana. A rafforzare i sospetti, un tweet pubblicato poco dopo da Mariana: “Tale padre, tale figlio“, un’altra frase che alcuni hanno interpretato come una stoccata al pallavolista e a suo padre. Sarà davvero così? Chissà…