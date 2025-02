Si è parlato tanto di Helena Prestes nella scorsa puntata del Grande Fratello del 20 febbraio 2025. La modella brasiliana ha ottenuto un blocco tutto dedicato a lei durante la diretta e Alfonso Signorini ha voluto raccontare la sua storia di vita con tanto di lettera da parte della sorella Mariana che vive con lei in Italia a Milano dopo un passato altrettanto difficile. Si è parlato della sua infanzia, dei giorni difficili nella periferia di San Paolo e del riscatto in America e nel Bel Paese.

Durante il suo racconto i social si sono fatti sentire e molti dei fan hanno dichiarato di non credere alle parole della brasiliana, insinuando che abbia costruito tutto ad hoc per impietosire il pubblico e guadagnare consensi. Secondo alcuni telespettatori, la parte sulla situazione economica difficile sarebbe stata una totale menzogna al fine di essere salvata al televoto ma nelle ultime ore è intervenuto Carlo Motta, il suo ex fidanzato con il quale si è lasciata da circa un anno. Anche lui modello di professione ha scritto un commento in risposta ad un utente che si è scagliato contro Helena Prestes. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Helena Prestes, l’ex fidanzato Carlo Motta interviene sui social: “Ho visto la sua casa, confermo tutto”

“Io sono stato nella casa dove é cresciuta nelle favelas di San Paolo“, ha scritto sui social Carlo Motta: “siamo stati accolti dai suoi vicini dai quali da piccola andava a mangiare il pane quando non ne aveva“. L’ex fidanzato di Helena Prestes ha poi continuato: “La sua stanza era un cubo di mattoni so un solaio di cemento senza corrente e finestre“. Insomma, dalle sue parole sembrerebbe essere tutto vero. Helena Prestes e l’ex fidanzato si erano conosciuti nel 2022 e all’Isola dei Famosi avevano dichiarato di stare insieme. Carlo Motta aveva poi parlato ai microfoni di Fanpage spiegando i motivi della rottura.

“È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento“, il ragazzo continua spiegando che era stanco di quella relazione e non sentiva più per lei le stesse cose che aveva provato all’inizio. “Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica“, spiega, dicendo di aver accumulato uno stress incredibile standole accanto. Poi ha deciso di chiudere, ma in questi giorni ha voluto specificare che Helena Prestes non sta mentendo al Grande Fratello, segno di reciproca stima.