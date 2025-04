Helena Prestes contro Antonella Fiordelisi? Facciamo chiarezza. Stando a quanto riportato da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la brasiliana avrebbe smesso improvvisamente di seguire l’influencer su Instagram. Un unfollow dal tempismo sospetto, considerando che, solo pochi giorni fa, la Fiordelisi aveva pranzato in compagnia di Shaila Gatta, grande rivale di Helena al Grande Fratello. Non solo, Antonella ha anche difeso l’ex velina dagli attacchi ricevuti nelle ultime settimane, invitando i suoi seguaci a fermare l’odio social.

Ebbene, secondo quanto raccontato da Deianira, la solidarietà dell’ex vippona nei confronti di Shaila non è affatto piaciuta alla Prestes, al punto da decidere di toglierle il segui su Instagram. Non è del tutto chiaro se tra Helena e Antonella ci fosse una vera amicizia o solo una conoscenza superficiale, ma sembra che la Prestes si aspettasse da lei un atteggiamento diverso, ovvero non un’alleanza con Shaila per difenderla, bensì un segno di vicinanza nei suoi confronti. Sembra addirittura che la Prestes abbia rivolto richieste simili anche ad altri amici del mondo dello spettacolo, che però si sarebbero rifiutati di assecondarla.

Helena Prestes contro Antonella Fiordelisi: tensioni a causa di Shaila Gatta?

“So da ex concorrenti del GF che lei si era lamentata di averla vista con Shaila. Aveva chiesto a queste persone di non seguirla più, la ovviamente loro hanno risposto di no, spiegando che non c’entravano nulla, proprio come Antonella che non è coinvolta in queste situazioni”, ha scritto Deianira Marzano sulle sue storie Instagram, spiegando i presunti motivi dietro l’unfollow di Helena Prestes ad Antonella Fiordelisi. L’indiscrezione lanciata da Deianira ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una nuova polemica contro la brasiliana.

A detta di molti, infatti, si tratterebbe di un atteggiamento decisamente infantile, soprattutto se si considera che Antonella e Shaila si conoscevano già prima dell’esperienza al GF. Inoltre, sembra che tra la Fiordelisi e la Prestes non ci fosse un legame così stretto da giustificare una reazione tanto drastica, come arrivare addirittura smetterla di seguire su Instagram. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni e al momento non si conoscono ancora le vere ragioni che avrebbero portato Helena a togliere il segui ad Antonella.