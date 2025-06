Helena Prestes nella bufera. Nelle ultime ore, la modella brasiliana è diventata protagonista di un vero e proprio caos mediatico, che potrebbe mettere a rischio, forse definitivamente, la sua relazione con Javier Martinez. Com’è noto, Helena ha varcato la porta rossa del Grande Fratello dopo la fine della sua storia con l’ex compagno Carlo Motta, per il quale ammetteva di provare ancora dei sentimenti. Tuttavia, una volta entrata nella Casa più spiata d’Italia, ha deciso di voltare pagina infatuandosi inizialmente di Lorenzo Spolverato e, successivamente, iniziando una relazione con Javier.

Shaila Gatta, la "rivincita" su Helena Prestes e Javier Martinez/ "Poteva sfruttare Lorenzo, invece.."

Dopo mesi di amicizia, i due hanno deciso di fidanzarsi lo scorso febbraio, ammettendo di essersi innamorati. Da lì, sono usciti dal GF insieme, arrivando a parlare persino di voler costruire una famiglia ed avere dei figli il prima possibile. Tuttavia, questo equilibrio è stato bruscamente interrotto dal ritorno sulla scena di Carlo. Difatti, stato proprio lui a lanciare la bomba, rivelando di essere ancora in contatto con la modella e di essersi incontrato con lei più volte nel corso delle ultime settimane.

Carlo Motta vuole tornare con Helena Prestes? Spunta foto misteriosa dell'ex fidanzato/ E lei risponde così

Helena Prestes nella bufera: la verità sul presunto tradimento a Javier Martinez

Dopo essere stato travolto dalle polemiche, Carlo Motta ha deciso di mostrare le “prove”, pubblicando alcune foto recenti insieme a Helena Prestes. Tra queste, sono apparsi alcuni scatti a Cannes, durante il celebre Festival, dove la modella aveva partecipato sfilando sul red carpet. In un’intervista rilasciata successivamente, Carlo non ha evitato l’argomento e ha lasciato intendere che tra lui e Helena ci siano stati momenti di intimità, alimentando ulteriormente le voci su un possibile tradimento.

Carlo Motta choc: "Molti incontri con Helena dopo il GF, Javier lo sa da settimane"/ "Coppia di convenienza"

A quel punto, in molti hanno dato per scontato che tra i due ci sia stato ben più di un incontro casuale, anche perché pare che Javier non fosse neanche al corrente di nulla. Ma, pare che questo caos sia appena iniziato. Secondo quanto rivelato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, alcuni ex concorrenti del Grande Fratello sarebbero a conoscenza di ulteriori retroscena inediti sulla relazione tra Helena e Javier, e in particolare su alcuni comportamenti compromettenti della modella brasiliana. E, a quanto pare, la “bomba” potrebbe esplodere da un momento all’altro. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa vicenda.